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Цены на сразу несколько продуктов подскочили до потолка: что подорожало больше всего

Даяна Швец
13 июня 2025, 11:35
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В мае общая инфляция ускорилась до 15,9%, а продуктовая - до 22,1%, по данным Госстата.
цены на продукты, подорожание продуктов
Как заморозки повлияли на стоимость нового урожая / Коллаж: Главред

О чем идет речь:

  • Весенние заморозки и прошлогодняя жара привели к продовольственной инфляции
  • Цены на капусту, морковь и яблоки подскочили сразу в несколько раз
  • НБУ прогнозирует, что инфляция будет замедляться, начиная с лета

Прошлогодний слабый урожай в Украине, а также нынешние весенние морозы стали причинами существенного роста цен на продукты питания, особенно на овощи. Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики.

В мае 2025 года общий уровень инфляции достиг 15,9%, а цены на продукты питания выросли еще больше - на 22,1%.

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В частности, капуста подорожала почти вчетверо, на 227,3%, и стоит около 53,5 гривен за килограмм. Морковь поднялась в цене на 160,9% - до 43,3 гривен. Яблоки стали дороже на 127,1%, достигнув 58 гривен за килограмм.

Значительно выросли и цены на другие продукты: яйца - на 89,9% (54,2 грн за десяток), мука - на 39,5% (21,7 грн/кг), гречка - на 32,7% (35,6 грн/кг).

Масло сливочное (200 г) выросло на 34,3% до 107,3 гривен, а бутылка подсолнечного масла (1 л) - на 39% до 80,6 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Национальный банк Украины объясняет стремительный рост цен неблагоприятными погодными условиями - жарким летом и осенью 2024 года без достаточного количества осадков, что негативно повлияло на урожайность, сроки созревания и качество аграрной продукции.

Кроме того, весной 2025 года цены снова пошли вверх из-за заморозков, которые навредили первым урожаям овощей и фруктов.

Несмотря на это, НБУ прогнозирует, что летом инфляция начнет замедляться. Ожидается стабилизация цен благодаря новым урожаям, улучшению ситуации в энергетике, а также снижению мировых цен на нефть.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт. Среди причин подорожания - рост цен на все составляющие товара.

К тому же в Украине стремительно дорожает популярное мясо. К примеру, один килограмм говяжьего гуляша в июне в среднем стоит 346 гривен, в то время как месяц назад этот вид мяса стоил 340,60 гривны.

Кроме этого, в Украине резко изменились цены на яйца. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.

Больше экономических новостей:

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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