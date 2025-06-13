Цены на сразу несколько продуктов подскочили до потолка: что подорожало больше всего

О чем идет речь:
- Весенние заморозки и прошлогодняя жара привели к продовольственной инфляции
- Цены на капусту, морковь и яблоки подскочили сразу в несколько раз
- НБУ прогнозирует, что инфляция будет замедляться, начиная с лета
Прошлогодний слабый урожай в Украине, а также нынешние весенние морозы стали причинами существенного роста цен на продукты питания, особенно на овощи. Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики.
В мае 2025 года общий уровень инфляции достиг 15,9%, а цены на продукты питания выросли еще больше - на 22,1%.
В частности, капуста подорожала почти вчетверо, на 227,3%, и стоит около 53,5 гривен за килограмм. Морковь поднялась в цене на 160,9% - до 43,3 гривен. Яблоки стали дороже на 127,1%, достигнув 58 гривен за килограмм.
Значительно выросли и цены на другие продукты: яйца - на 89,9% (54,2 грн за десяток), мука - на 39,5% (21,7 грн/кг), гречка - на 32,7% (35,6 грн/кг).
Масло сливочное (200 г) выросло на 34,3% до 107,3 гривен, а бутылка подсолнечного масла (1 л) - на 39% до 80,6 гривен.
Национальный банк Украины объясняет стремительный рост цен неблагоприятными погодными условиями - жарким летом и осенью 2024 года без достаточного количества осадков, что негативно повлияло на урожайность, сроки созревания и качество аграрной продукции.
Кроме того, весной 2025 года цены снова пошли вверх из-за заморозков, которые навредили первым урожаям овощей и фруктов.
Несмотря на это, НБУ прогнозирует, что летом инфляция начнет замедляться. Ожидается стабилизация цен благодаря новым урожаям, улучшению ситуации в энергетике, а также снижению мировых цен на нефть.
Цены на продукты в Украине - что известно
Как ранее сообщал Главред, в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт. Среди причин подорожания - рост цен на все составляющие товара.
К тому же в Украине стремительно дорожает популярное мясо. К примеру, один килограмм говяжьего гуляша в июне в среднем стоит 346 гривен, в то время как месяц назад этот вид мяса стоил 340,60 гривны.
Кроме этого, в Украине резко изменились цены на яйца. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.
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Государственная служба статистики Украины
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