В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

Кратко:
- За год яйца подорожали сразу на 86%
- В течение последнего месяца они подешевели на 8,7%
Яйца в Украине существенно подорожали, если оценивать за год. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.
Но если оценивать за период в месяц, то яйца подешевели. Цена на них снизилась сразу на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
С середины мая до нынешнего дня цена на нефасованные яйца также снизилась - на 0,51 грн/штука (5,1 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, которые продаются поштучно, стоили 4,76 грн/штука (47,6 грн/десяток), говорится в мониторинге OBOZ.UA.
В отдельных сетях супермаркетов яйца можно было купить по 4,35-5,7 грн. В частности, цены в ряде супермаркетов следующие:
- Auchan - 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);
- Novus - 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);
- "МегаМаркет" - 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);
- "ЭКОмаркет" - 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).
Стоит отметить, что ранее эксперты прогнозировали, что с наступлением тепла цены на яйца могут пойти вниз.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита. Уже в 2025 году из-за аномальной погоды ожидается дефицит меда.
Также ранее сообщалось, что в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт - плюс 20% до конца года. Эксперт сказал, подорвет ли бюджет украинской семьи подорожание.
Напомним, экономист объяснил, подорожают ли продукты в Украине - рост цен будет зависеть от 3 факторов. На формирование стоимости продуктов будут влиять несколько важных факторов.
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