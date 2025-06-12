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В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

Алёна Воронина
12 июня 2025, 10:06
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В разрезе года яйца подорожали сразу на 86%. Но в разрезе месяца они подешевели на 8,7%.
гривна, яйца
В Украине резко изменились цены на яйца/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • За год яйца подорожали сразу на 86%
  • В течение последнего месяца они подешевели на 8,7%

Яйца в Украине существенно подорожали, если оценивать за год. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.

Но если оценивать за период в месяц, то яйца подешевели. Цена на них снизилась сразу на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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С середины мая до нынешнего дня цена на нефасованные яйца также снизилась - на 0,51 грн/штука (5,1 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, которые продаются поштучно, стоили 4,76 грн/штука (47,6 грн/десяток), говорится в мониторинге OBOZ.UA.

В отдельных сетях супермаркетов яйца можно было купить по 4,35-5,7 грн. В частности, цены в ряде супермаркетов следующие:

  • Auchan - 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);
  • Novus - 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);
  • "МегаМаркет" - 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);
  • "ЭКОмаркет" - 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Стоит отметить, что ранее эксперты прогнозировали, что с наступлением тепла цены на яйца могут пойти вниз.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита. Уже в 2025 году из-за аномальной погоды ожидается дефицит меда.

Также ранее сообщалось, что в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт - плюс 20% до конца года. Эксперт сказал, подорвет ли бюджет украинской семьи подорожание.

Напомним, экономист объяснил, подорожают ли продукты в Украине - рост цен будет зависеть от 3 факторов. На формирование стоимости продуктов будут влиять несколько важных факторов.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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