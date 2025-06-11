НБУ может начать покупать криптовалюту: в Раде сделали заявление

В тексте законопроекта говорится о том, что НБУ по собственному усмотрению будет включать виртуальные активы в резервы Украины.

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НБУ может начать покупать криптовалюту / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины может начать покупать криптовалюту и наполнять ею крипторезерв. Соответствующий законопроект номер 13356 зарегистрировали в Верховной Раде Украины. Это даст Нацбанку право по собственному усмотрению включать виртуальные активы в резервы Украины.

Автор законопроекта Ярослав Железняк, который сейчас является председателем Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике, отметил, что Нацбанк сам будет решать, как, когда и сколько включать виртуальных активов в резервы Украины.

Он акцентировал на том, что эта идея не нова. Так, например, США формируют стратегический крипто-резерв; Китай использовал биткоины для привлечения 20 млрд долларов; некоторые страны ЕС работают над включением виртуальных активов.

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Впоследствии он заявил, что страна "входит в топы рейтингов по биткоину". Уже есть даже примеры конфискации криптовалюты и продажи ее на аукционах АРМА.

"История с крипторезервом достаточно интересная... И Украина в этом вопросе не будет идти в хвосте", - резюмировал нардеп.

Ранее Главред сообщал о том, что в Украине планировалось тестирование е-гривны в 2025 году.

"Целью пилота является тестирование е-гривны для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверка гипотез относительно запрограммированности", - писали в Нацбанке.

Впоследствии стало известно, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Системное налоговое регулирование является ключевым этапом формирования полноценного законодательного поля в сфере виртуальных активов.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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