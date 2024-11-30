В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

Пилотное тестирование е-гривны начнется уже в 2025 году.

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В Украине начнется тестирование е-гривны / Коллаж: Главред, фото: pexels

Главное:

Что такое е-гривна

Когда начнется пилотное тестирование

Кто сможет взять участие в тестировании е-гривны

В Украине появятся собственные цифровые деньги. Нацбанк планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение е-гривны. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ответ НБУ на запрос.

Пилотный проект стартует в 2025 году. Тестирование будет проходить с реальными пользователями и реальными поставщиками платежных услуг.

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"Целью пилота является тестирование е-гривны для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверка гипотез по запрограммированности", - добавляют в Нацбанке.

В то же время стоит учесть, что сроки начали тестирования могут измениться, так ка на них влияет ряд факторов.

Что такое "е-гривна"?

Е-гривна - это украинская цифровая валюта, третья форма денег. Она будет существовать вместе с наличными и денежными средствами на банковских счетах. Электронные деньги не будут нуждаться в посредниках (банках), а будут прямыми обязательствами центрального банка, как и наличные.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Также известно, что в ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения финансовой помощи от УВКБ ООН. Будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области.

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