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Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалились

Юрий Берендий
26 октября 2026, 15:54
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Заготовить вареники к праздникам можно уже в ноябре: сырые изделия хранятся в морозильной камере до трёх месяцев, если соблюдать правила.
Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалились
Можно ли замораживать вареники - как избежать слипания и трещин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как заморозить вареники на зиму
  • Сколько хранятся вареники в морозилке
  • Как заморозить вареники с капустой и грибами

Замораживать вареники к зимним праздникам можно уже в ноябре. Сырые изделия хранятся в морозильной камере до трех месяцев, а правильно подготовленные заготовки не слипаются и не разваливаются во время варки.

Кулинарные эксперты издания Kobieta Interia советуют отдавать предпочтение сырым или слегка бланшированным вареникам. Готовые вареники хранятся всего несколько недель и быстрее теряют форму. Как правильно подготовить вареники к заморозке, чтобы они оставались целыми и вкусными, выяснял Главред.

видео дня

Как правильно заморозить вареники на зиму

Чтобы вареники не слиплись в морозильной камере, сначала их нужно заморозить по отдельности. Для этого понадобятся доска или поднос, мука и пакеты для заморозки.

Кулинарные эксперты рекомендуют соблюдать определённую последовательность действий.

"Сформированные сырые вареники выложите на доску, поднос или бумагу для выпечки, присыпанную мукой, так, чтобы они не соприкасались", - советуют специалисты издания Kobieta Interia.

Поднос с варениками нужно поставить в морозильную камеру примерно на два часа. Когда изделия затвердеют, их можно пересыпать в пакеты для заморозки или герметичные контейнеры.

Как заморозить вареники с капустой и грибами

Вареники с капустой и грибами требуют особого внимания из-за влажной начинки, которая может привести к расклеиванию теста. Перед замораживанием важно тщательно залепить края каждого вареника и дать ему немного подсохнуть.

Кулинарные эксперты советуют сначала разложить сформированные вареники на доске или подносе, присыпанном мукой.

"После формирования выложите вареники на доску или поднос, присыпанный мукой, - дайте им полежать примерно 30 минут, чтобы они немного подсохли", - рекомендуют специалисты издания Kobieta Interia.

После этого вареники нужно разложить на подносе так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и поставить в морозильную камеру примерно на два часа. Замороженные вареники следует переложить в пакеты с застежкой, удалив из них как можно больше воздуха.

Смотрите видео о том, как заморозить вареники:

Можно ли замораживать отварные вареники

Вареники можно замораживать не только сырыми, но и после предварительного бланширования или отваривания. Однако такие заготовки имеют более короткий срок хранения.

Для бланширования вареники нужно опустить в кипящую подсоленную воду с небольшим количеством масла примерно на 30 секунд. Другой вариант - варить их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

После этого изделия следует достать шумовкой и, по желанию, слегка перемешать с небольшим количеством сливочного или растительного масла. Вареники нужно разложить на подносе отдельно друг от друга, полностью остудить, а затем поставить в морозильную камеру на два часа. После предварительной заморозки их можно переложить в пакеты.

Как правильно варить замороженные вареники

Перед приготовлением замороженные вареники не нужно размораживать. Их следует сразу опускать в кипящую подсоленную воду.

Кулинарные эксперты также обращают внимание на интенсивность кипения воды, ведь слишком сильное бурление может повредить тесто.

"Вода должна слегка кипеть, но не бурлить слишком сильно, чтобы нежное тесто с грибами не треснуло", - отмечают специалисты издания Kobieta Interia.

Сырые замороженные вареники нужно варить примерно пять минут после того, как они всплывут на поверхность.

Напомним, как ранее сообщал Главред, профессиональные повара разобрали основные причины разрыва теста во время термической обработки и дали рекомендации, что именно стоит добавлять в воду для сохранения целостности изделий. К эффективным технологическим приёмам специалисты относят добавление в кипящую воду 1–2 столовых ложек подсолнечного масла, соли, а также нескольких капель лимонного сока или уксуса для стабилизации структуры белка в муке.

Ранее автор YouTube-канала "Невероятные истории" описал вареники как значимый украинский культурный символ с богатой региональной рецептурой и сакральными ритуалами. В материале подчеркнута роль блюда в семейных обрядах, происхождение его названия и характерной формы в виде луны, а также указано, что первые официальные письменные упоминания о варениках датируются XVI–XVII веками.

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, входящий в состав популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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