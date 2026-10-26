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Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом

Дарья Пшеничник
26 октября 2026, 13:09
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Соль лучше насыпать в стеклянную тару. Причем подойдет как обычная соль поваренная грубого помола, так и соль для ванн, но не ароматизированная.
Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом
Как самостоятельно сделать ароматизатор для дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как сделать освежитель воздуха из соли и эфирного масла
  • Какой аромат выбрать для спальни, а какой для кухни
  • Кому такой освежитель может навредить

видео дня

Стакан крупной соли с несколькими каплями эфирного масла может заменить дорогие магазинные освежители воздуха и ароматизировать комнату на несколько дней. В то же время распространенное представление о том, что соль поглощает неприятные запахи и очищает воздух, является преувеличением, а для владельцев кошек такой метод может быть опасен, сообщает венгерское издание Kertvar.

Магазинные освежители и ароматические палочки стоят немало, а их запах часто быстро улетучивается. Старый домашний способ значительно проще: понадобится стеклянный стакан или небольшая банка, крупная соль (морская, каменная или соль для ванн) и любимое эфирное масло.

Стакан наполняют солью на две трети, добавляют 5–10 капель масла и перемешивают ложкой или встряхивают, чтобы масло распределилось между кристаллами. Ставить емкость следует в место, куда не попадает прямой солнечный свет и где до неё не дотянутся дети или животные.

Когда аромат ослабевает, достаточно перемешать соль или добавить ещё несколько капель. Использовать её можно неделями, а заменять следует тогда, когда она изменит цвет или слипнётся.

Среди самых популярных ароматов - лаванда, лимон, апельсин, перечная мята, мелисса и эвкалипт. Цитрусовые и мятные запахи подходят для кухни или прихожей, лаванда - для спальни. Для украшения поверх соли можно положить сушеную лаванду, цедру цитрусовых или палочку корицы.

Соль не очищает воздух

Роль соли в этом методе - чисто вспомогательная: она служит носителем. Большая площадь кристаллов позволяет маслу испаряться медленно и равномерно, поэтому аромат держится дольше, чем если бы его просто капнули в мисочку.

"Соль связывает небольшую часть влаги из воздуха, поэтому со временем слипается, но даже стакан соли не способен заметно уменьшить ни влажность, ни запахи в комнате. Эфирное масло тоже не устраняет неприятный запах, а лишь маскирует его", - отмечает издание.

Чтобы избавиться от самого источника неприятного запаха, советуют несколько раз в день по несколько минут проветривать помещение, в том числе и в отопительный сезон. Также стоит регулярно мыть мусорное ведро, слив, холодильник и стирать текстиль.

Пищевая сода в открытой мисочке в холодильнике или шкафу для обуви действительно работает лучше: она связывает часть запахов кислотного происхождения.

Чем эфирные масла опасны для животных

Эфирные масла, как и магазинные освежители, выделяют в воздух летучие органические соединения. Для здорового взрослого человека при умеренном использовании это не представляет проблемы, однако создавать концентрированное ароматное облако в закрытом помещении без проветривания не стоит.

Осторожность следует проявлять астматикам, людям с повышенной чувствительностью к запахам, а также беременным. Не рекомендуется использовать такой освежитель и в детской комнате младенца - в этих случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Особую опасность этот метод представляет для кошек, печень которых хуже расщепляет отдельные компоненты эфирных масел. По данным ветеринарных токсикологических служб, эвкалиптовое, лимонное и апельсиновое масла уже вызывали у животных слюнотечение, рвоту и дрожь.

"Не подпускайте кота к стакану, не допускайте, чтобы масло попало ему на шерсть, а если заметите какие-либо симптомы, везите к ветеринару", - советует издание.

Аналогичной осторожности требуют и собаки, и птицы. Эфирное масло ни в коем случае нельзя пить или наносить на кожу в неразбавленном виде, а стакан следует держать подальше от детей, ведь проглатывание концентрированного масла может быть опасным.

Солевой освежитель не заменяет свежего воздуха. Регулярное проветривание в отопительный сезон также снижает влажность в квартире и риск появления плесени.

Смотрите видео о том, как сделать освежитель воздуха в домашних условиях:

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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