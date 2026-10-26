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Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак

Мария Николишин
26 октября 2026, 11:16
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Россияне уже прибегали к нестандартным решениям, чтобы уберечь дроны от перехватчиков.
Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак
Игнат рассказал, как РФ управляет дронами / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Игната:

  • Дроны РФ могут формировать собственную сеть связи
  • Ретрансляторы в Беларуси возможны, но их наличие пока не доказано
  • На "Шахеды" устанавливали датчики по принципу парктроников

Страна-агрессор Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО. Аппараты в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина "Это база".

По его словам, отдельные наземные станции для такой схемы не обязательны, поскольку роль посредника могут выполнять сами ударные аппараты.

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"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают общую сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.

В то же время представитель Воздушных сил не исключает, что россияне применяют и наземные станции связи. К их работе, по его словам, может быть привлечена вражеская агентура внутри Украины.

Ранее пограничники сообщали о вероятном размещении российских ретрансляторов в Беларуси. Комментируя эти данные, Игнат обратил внимание, что вражеские беспилотники часто движутся вдоль приграничной полосы цепочкой.

По его мнению, использование такого оборудования на белорусской территории вполне вероятно, однако этот факт ещё нужно официально подтвердить. В настоящее время соответствующую работу в отношении Минска ведёт Министерство иностранных дел.

В то же время белорусская сторона отрицает как использование подобных средств, так и выдачу разрешений на это. Окончательные выводы, подчеркивает Игнат, должны сделать разведывательные органы.

Как дроны обходят ПВО

Россияне уже прибегали к нестандартным решениям, чтобы уберечь свои аппараты от перехватчиков. В частности, на обычные "Шахеды" устанавливали камеры заднего вида и датчики, работающие по принципу автомобильных парктроников: фиксируя приближение другого объекта, дрон менял курс и затруднял перехват.

Впрочем, Игнат убежден, что именно дистанционное управление в конечном итоге не даст российским аппаратам существенного преимущества над украинской ПВО. Гораздо важнее он считает общую тенденцию, которая сейчас определяет развитие вооружений.

"Сейчас в сфере военных разработок активно внедряются системы с машинным зрением и элементами искусственного интеллекта. Это направление развивается чрезвычайно стремительно, а новые технологические решения появляются почти ежемесячно", - подытожил Игнат.

Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Как РФ хочет модернизировать дроны

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.

Он объяснил, что нынешняя скорость российских реактивных дронов, составляющая примерно 450–650 км/ч, может существенно возрасти. Теоретический предел для подобных аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, хотя достичь таких показателей смогут не все модели.

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - подчеркнул эксперт.

Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак
Реактивный БПЛА / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 26 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью. Два человека получили ранения, повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

Утром 25 октября российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. Вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Травмы получила 52-летняя женщина. На месте попадания возник пожар.

Кроме того, мониторинговые каналы предупреждали, что для Киева и Киевской области сохраняется повышенная угроза применения баллистического оружия.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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