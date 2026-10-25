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В Полтаве российский дрон попал в "Эпицентр": первые подробности

Инна Ковенько
25 октября 2026, 10:38обновлено 25 октября, 11:56
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В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.
В Полтаве вражеский дрон попал в торговый комплекс
В Полтаве вражеский дрон попал в торговый комплекс / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Российский дрон попал в здание торгового комплекса в Полтаве
  • Информация о последствиях атаки уточняется

Утром 25 октября российские оккупационные войска атакуют Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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В местных СМИ пишут, что удар пришелся по "Эпицентру".

Позже в Полтавской областной государственной администрации подтвердили, что российский удар пришелся на ТЦ "Эпицентр". По предварительным данным, травмы получила 52-летняя женщина. На месте попадания возник пожар, ликвидация последствий атаки продолжается. Масштабы разрушений уточняются.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснения экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Винницу. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В здании произошли разрушения между вторым и третьим этажами, полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные автомобили.

Напомним, 24 октября российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. В результате ударов были повреждены частные дома и АЗС.

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О персоне: Виталий Дякивнич

Виталий Анатольевич Дякивнич - председатель Полтавской областной государственной администрации - руководитель областной военной администрации с 8 января 2026 года.

Родился 14 августа 1979 года в посёлке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получил в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики.

В 2017–2020 годах учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование".

Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где проработал до марта 2002 года.

В 2002–2003 годах - менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области.

С октября 2004 года по декабрь 2016 года занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька).

С декабря 2016 года по март 2021 года возглавлял аппарат Диканской районной государственной администрации.

В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва.

В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА.

С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области.

8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации - начальника областной военной администрации.

Женат, имеет двух дочерей - Татьяну и Златославу.

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