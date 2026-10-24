Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

Генерал считает, что Украине уже сейчас нужно готовить малые зенитные ракеты, чтобы не повторить ситуацию с реактивными дронами

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Чем опасна новая российская ракета "Филин" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергей Флеш/Facebook

Ключевые тезисы:

РФ начала наносить удары по Украине бюджетной крылатой ракетой "Филин"

Её трудно сбить из-за полёта на сверхнизкой высоте

Противодействовать, вероятно, можно с помощью малых зенитных ракет

Новая российская крылатая ракета "Филин", о применении которой сообщила украинская разведка, с дальностью до 1200 км представляет угрозу для всех регионов Украины, а сбить ее очень трудно. Главная опасность заключается в том, что страна-агрессор уже приступила к наращиванию производства таких бюджетных ракет, заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Почему "Филин" так трудно сбить?

Романенко пояснил, что Россия внедряет новые средства воздушного нападения несколькими волнами. Сначала это были БПЛА с двигателями внутреннего сгорания, затем - дроны с реактивными двигателями, а теперь наступает очередь малых крылатых ракет.

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"Еще в сентябре нам нужно было готовиться к третьей волне - дешевым малым крылатым ракетам, которые активно разрабатывает Россия. По планам врага они могут лететь на дальность до 800 километров со скоростью более 700 километров в час", - рассказал генерал.

По его словам, насколько дешевым на самом деле является "Филин", еще предстоит выяснить, но цена будет падать по мере роста объемов производства. Главная проблема для ПВО - способность ракеты лететь очень низко.

"Они только начинают ее серийное производство, поэтому обычно такая ракета стоит дороже, но чем больше они будут ее выпускать и совершенствовать, тем дешевле она будет становиться. Такая ракета может лететь на сверхнизкой высоте, и ее очень трудно сбить. Это я вам говорю как специалист по противовоздушной обороне с полувековым опытом: очень сложная воздушная цель для обслуживающего персонала и средств ПВО", - подчеркнул Романенко.

Как противодействовать новым ракетам?

Генерал считает, что противостоять средствам "третьей волны" можно, прежде всего нанося удары по местам производства ракет и комплектующих к ним. В то же время дроны-перехватчики авиационного типа, по его словам, здесь уже не помогут.

"Скорее всего, сбивать российские "Филин" можно небольшими недорогими зенитными ракетами. И в этом направлении мы должны работать уже сейчас, чтобы не получилось, как с реактивными дронами, когда мы начали искать способы противодействия во время массированных атак реактивными дронами на Киев", - сказал военный эксперт.

Романенко также обратил внимание, что "Филин" - не единственная разработка такого класса в России. Он подчеркнул, что названия здесь не имеют большого значения, ведь характеристики малых ракет будут примерно схожими.

"Так же и у россиян: одна из компаний изготовила ракету "Филин", а другие разрабатывают свои варианты, их может быть множество. Далее они будут их применять и смотреть, какие из них более эффективны, дешевы, и запускать их в массовое производство", – пояснил он.

Ракета "Филин" / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Россия начала применять "Филин" в конце лета 2026 года. Ракету разработало АО "НПО "Молния", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В разведке отметили, что "Филин" продолжает тенденцию российского ВПК к разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском. Бортовое оборудование ракеты производит ООО "ПЛАЗ", а за наведение на цель отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета".

В компонентной базе бортового оборудования ГУР обнаружило 35 американских и 22 китайских компонента. Основные характеристики ракеты, по данным разведки, следующие:

дальность полета - до 1200 км;

максимальная скорость, заявленная противником, - 800 км/ч;

высота полёта - от сверхнизких высот до 6 км;

боевая часть - 50 или 100 кг;

запуск - с наземной установки с помощью порохового ускорителя;

фюзеляж – из угле- и стеклопластика, отдельные элементы изготовлены с помощью 3D-печати.

Хватит ли Украине ПВО против дешёвых российских ракет?

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия делает ставку на массовость ударов и одновременно усиливает новые средства поражения.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешёвых средств, которые уже смогли или ещё пытаются довести до крупносерийного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Говоря о природе этой угрозы, эксперт подчеркнул, что решающим фактором становится именно количество, а не уникальность оружия.

"Угроза именно в количестве. Сейчас выигрывает не тот, кто создаст лучший дрон, лучшую дрон-ракету или какое-то уникальное средство. Выигрывает тот, кто наладит более крупное серийное производство", – пояснил Криволап.

В то же время аналитик обратил внимание, что просто сбивать такие цели в небе над Украиной недостаточно.

"Мы не можем обеспечить уничтожение всех этих целей только тогда, когда они уже летят над Украиной. Нам нужно уничтожать их на территории России - когда они ещё только готовятся к запуску или даже производятся", - подытожил эксперт.

Новые ракеты и дроны РФ – последние новости

Как сообщал Главред, Россия всё активнее применяет против Украины новые средства воздушного нападения с реактивной тягой. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" заявил, что на ударных "Герань-4" и "Герань-5" обнаружили новую систему навигации по изображению местности. По его словам, она не зависит от спутникового сигнала, поэтому не подвержена воздействию РЭБ.

Западные аналитики также бьют тревогу из-за роста угрозы со стороны российских реактивных дронов. По оценке Atlantic Council, скорость новых реактивных дронов РФ выросла более чем вдвое. Аналитики отмечают, что перехватывать их истребителями дорого.

В Воздушных силах ВСУ тоже признают сложности с отражением атак. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность снижают эффективность ПВО, которая зависит от видимости. По его словам, даже единичные дроны, долетающие до целей, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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