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Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

Анна Ярославская
24 октября 2026, 08:34
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Местные власти атаку пока не подтвердили, а часть жителей города осталась без света и воды.
Взрывы в Тольятти
Дроны атаковали завод "Тольяттикаучук" в Самарской области / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали завод "Тольяттикаучук" в Самарской области
  • Предприятие производит сырье для ракетного топлива
  • В городе фиксируют перебои со светом и водой

В ночь на 24 октября беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России - Тольяттикаучук" в Самарской области. Его продукцию используют при изготовлении твердого ракетного топлива. После ударов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а в городе зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением, сообщает Astra.

OSINT-эксперт издания проанализировал видео очевидцев и установил, что горит именно объект на улице Новозаводской, 8.

видео дня

Первым об ударе по предприятию рано утром написал OSINT-канал Exilenova+. На кадрах в Telegram виден большой столб дыма, пожар постепенно разрастается, а на отдельных видео заметны дроны, летящие в сторону промзоны.

Видео из российского города Тольятти смотрите по ссылке.

Скриншот

Улицу, где расположен завод, перекрыли. Рядом находится Тольяттинская ТЭЦ, и, судя по сообщениям жителей об отключениях света и воды, удару могла подвергнуться и она. Очевидцы также пишут об экстренной эвакуации сотрудников на одном из объектов "АвтоВАЗа".

В Тольятти виден дым от пожара
В Тольятти виден дым от пожара / Exilenova+

Воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА в регионе объявили около 03:00, а в местном аэропорту ввели план "Ковер". Самарские паблики сообщают о многочисленных взрывах не только в Тольятти, но и в других районах области.

Официально власти региона атаку пока не подтвердили. Первые оценки в местных пабликах были сдержанными.

"По предварительным сообщениям, под ударом оказался промышленный район в Тольятти. Информация о возможных пораженных объектах и последствиях налета пока уточняется", - писали местные Telegram-каналы.

Сырье для баллистических ракет

"Тольяттикаучук" с 2019 года входит в группу "Татнефть". Предприятие специализируется на синтетических каучуках, мономерах, углеводородных фракциях и высокооктановых присадках к автомобильному бензину. Помимо шинной промышленности, его продукцию использует и российский ВПК.

По данным Вооруженных сил Украины, синтетические каучуки с этого завода Россия использует для твердого ракетного топлива. Оно нужно для тактических и баллистических ракет.

Не первый удар по заводу

Тольяттинское предприятие уже было среди целей украинских сил. 12 сентября 2026 года Генштаб ВСУ сообщал о поражении этого завода и сильном пожаре в Тольятти.

Тогда OSINT-анализ показал, что огонь бушевал также возле "КуйбышевАзота", еще одного предприятия российского нефтехимического комплекса.

Атаки вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, которое является воинской частью № 42708.

Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.

В ночь на 16 октября массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, развернули на аэродромы других городов.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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