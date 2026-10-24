Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

Кратко:
- Дроны атаковали завод "Тольяттикаучук" в Самарской области
- Предприятие производит сырье для ракетного топлива
- В городе фиксируют перебои со светом и водой
В ночь на 24 октября беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России - Тольяттикаучук" в Самарской области. Его продукцию используют при изготовлении твердого ракетного топлива. После ударов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а в городе зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением, сообщает Astra.
OSINT-эксперт издания проанализировал видео очевидцев и установил, что горит именно объект на улице Новозаводской, 8.
Первым об ударе по предприятию рано утром написал OSINT-канал Exilenova+. На кадрах в Telegram виден большой столб дыма, пожар постепенно разрастается, а на отдельных видео заметны дроны, летящие в сторону промзоны.
Видео из российского города Тольятти смотрите по ссылке.
Улицу, где расположен завод, перекрыли. Рядом находится Тольяттинская ТЭЦ, и, судя по сообщениям жителей об отключениях света и воды, удару могла подвергнуться и она. Очевидцы также пишут об экстренной эвакуации сотрудников на одном из объектов "АвтоВАЗа".
Воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА в регионе объявили около 03:00, а в местном аэропорту ввели план "Ковер". Самарские паблики сообщают о многочисленных взрывах не только в Тольятти, но и в других районах области.
Официально власти региона атаку пока не подтвердили. Первые оценки в местных пабликах были сдержанными.
"По предварительным сообщениям, под ударом оказался промышленный район в Тольятти. Информация о возможных пораженных объектах и последствиях налета пока уточняется", - писали местные Telegram-каналы.
Сырье для баллистических ракет
"Тольяттикаучук" с 2019 года входит в группу "Татнефть". Предприятие специализируется на синтетических каучуках, мономерах, углеводородных фракциях и высокооктановых присадках к автомобильному бензину. Помимо шинной промышленности, его продукцию использует и российский ВПК.
По данным Вооруженных сил Украины, синтетические каучуки с этого завода Россия использует для твердого ракетного топлива. Оно нужно для тактических и баллистических ракет.
Не первый удар по заводу
Тольяттинское предприятие уже было среди целей украинских сил. 12 сентября 2026 года Генштаб ВСУ сообщал о поражении этого завода и сильном пожаре в Тольятти.
Тогда OSINT-анализ показал, что огонь бушевал также возле "КуйбышевАзота", еще одного предприятия российского нефтехимического комплекса.
Атаки вглубь России - новости
Как писал Главред, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, которое является воинской частью № 42708.
Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.
В ночь на 16 октября массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, развернули на аэродромы других городов.
Другие новости:
- Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта
- РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР
- РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред