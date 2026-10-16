Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

Взрывы также звучали в Смоленске и Рязани, а с подмосковного аэродрома Чкаловский во время налета взлетели семь бортов.

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Ночная атака дронов парализовала авиасообщение Москвы, под ударом Владимир и Ростовская область / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova

Кратко:

Собянин заявил о 59 сбитых дронах, летевших на Москву

Все четыре аэропорта столицы РФ временно закрыли

Владимир атакуют дроны, целью может быть дата-центр "Яндекса"

Массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, развернули на аэродромы других городов, сообщает Astra.

В Росавиации ограничения на прием и отправку рейсов объяснили необходимостью обеспечить безопасность полетов. Начиная с 23:00 мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз отчитывался об уничтоженных на подлете к городу дронах. В отдельных постах речь шла о 20 и 15 беспилотниках, а всего, по подсчетам Astra, их число достигло 59.

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Утром Собянин сообщил, что с 11 вечера 15 октября до 8 утра 16 октября на подлете к Москве были сбиты 94 БПЛА.

На местах падения обломков работают экстренные службы, однако о последствиях мэр столицы РФ не сообщает.

Кадр из Подмосковья / Фото: t.me/exilenova_plus

Кадр из Московской области / Фото: t.me/supernova_plus

Отдельно Telegram-канал Supernova+ обратил внимание, что во время налета с подмосковного аэродрома Чкаловский взлетели семь бортов. Этот аэродром обслуживает правительство, поэтому авторы канала предполагают, что из Кремля могли эвакуироваться в ожидании удара. Официальных подтверждений этой версии нет.

t.me/supernova_plus

Атака затронула и соседние с Москвой регионы. В Ярославской области ввели красный уровень опасности по БпЛА, а движение на выезде из Ярославля в сторону столицы приостановили, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Почти одновременно с Москвой дроны атаковали российский Владимир. Канал Exilenova+ сообщил об активной работе российской ПВО над городом, а затем и о многочисленных взрывах. По данным местных пабликов, в течение ночи взрывы гремели и в городе, и в области.

Вероятной целью может быть дата-центр "Яндекса". Этот объект уже атаковали в этом месяце: в ночь на 11 октября после удара беспилотников компания полностью остановила его работу, и пользователи в России и за ее пределами столкнулись с перебоями в сервисах такси, банковских приложениях и облачной инфраструктуре, пишет The Moscow Times.

Тогда владимирская площадка стала третьим объектом компании, пострадавшим за неделю. До нее дроны повредили дата-центр "Яндекса" в Сасове Рязанской области 8 октября, а 9 октября - в Калуге, где из строя вышли несколько модулей.

В марте 2026 года рядом с владимирским объектом "Яндекс" запустил новый дата-центр мощностью 40 МВт на 2800 серверных стоек.

Раненый в Ростовской области, взрывы в Смоленске и Рязани

Последствия ночного налета фиксируют и на юге России. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что дроны долетели до нескольких районов региона.

"Продолжается отражение вражеской воздушной атаки на Ростовскую область - есть пострадавший. В Аксайском районе ранение получил мужчина… Также в результате падения БПЛА повреждение получили производственно-складские помещения. Возникло возгорание", - сообщил Слюсарь.

Помимо Аксайского района, под удар попали Чертковский район и город Батайск. Ракетная и беспилотная опасность в области по-прежнему сохраняется. Astra также сообщает о взрывах и работе ПВО в Смоленске и Рязани.

Кроме того, четыре БПЛА сбиты за ночь над территорией Ленинградской области, была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, Украина возобновит удары по НПЗ страны-агрессора России после трёхдневной паузы. Об этом заявил в интервью изданию Financial Times президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, согласится ли Украина снова остановить удары даже при условии, что Россия их продолжит, Зеленский ответил, что только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. Такое условие он назвал "минимальным требованием".

15 октября стало известно, что Силы обороны Украины ночью уничтожили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 и поразили еще два на аэродроме в Воронежской области РФ. Для нанесения удара была применена ракета "Длинный Нептун".

Великобритания предоставит Украине дополнительные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы Киев смог сорвать российские военные операции, направленные против гражданской инфраструктуры страны, еще до наступления зимы. Об этом сообщает пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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