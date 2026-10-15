ВСУ ударили 'Нептунами' по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

Зеленский заявил о продолжении дальних операций против РФ.

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ВСУ нанесли удар по России ракетами "Нептун" - уничтожены четыре самолета Су-34 / Коллаж: Главред, фото: ВМСУ, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые тезисы:

ВСУ уничтожили четыре Су-34 и поразили ещё два самолёта

Для удара по аэродрому применили дальнобойный "Нептун"

Зеленский анонсировал продолжение дальнобойных операций

Силы обороны Украины ночью уничтожили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 и поразили еще два на аэродроме в Воронежской области РФ. Для нанесения удара была применена ракета "Длинный Нептун". Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Telegram.

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"Этой ночью в Воронежском регионе Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому. Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены. Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и оснащены авиабомбами", - сообщил Зеленский.

Для поражения аэродрома украинские военные использовали отечественную дальнобойную ракету. Президент отметил работу подразделений Военно-морских сил Украины, которые обеспечили точность удара.

"По цели был применен наш дальнобойный "Нептун". Благодарю воинов Военно-морских сил за меткость!" - подчеркнул Зеленский.

Отдельным направлением операции стали объекты, связанные с использованием ударных беспилотников. По словам президента, украинские силы также нанесли удар по соответствующей инфраструктуре в Орловской области и поразили цель в Черном море.

Зеленский связал дальнейшие операции Сил обороны с продолжением российских ударов по Украине.

"Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться", - заявил Зеленский.

Почему потеря шести Су-34 болезненна для России

Военный эксперт Иван Киричевский обращает внимание на темпы производства этих самолетов. По его данным, за девять месяцев 2026 года российский оборонно-промышленный комплекс передал армии лишь две партии новых Су-34 - не более четырёх-пяти самолётов, что как минимум в три раза меньше, чем предусматривали прошлогодние заявки, пишет Киричевский в Facebook.

На фоне такого производственного дефицита последствия ночной атаки для российской бомбардировочной авиации выглядят особенно серьёзными.

"Потеря сразу шести Су-34 для россиян - это очень ощутимая одновременная потеря", - убежден эксперт.

Су-34 / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, ВМС Украины сообщили об успешном поражении аэродрома в Воронежской области с применением ракетного комплекса "Нептун" в ночь на 15 октября.

Бывший руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что новая тактика воздушных ударов воспринимается в Москве как потенциально болезненная, о чем свидетельствует нервная реакция Кремля на одну из крупнейших атак. По его данным, в целом в сторону Московского региона в ночь на 10 октября направлялось около 403 БПЛА, что привело к задержке почти 300 авиарейсов.

Ранее Telegram-канал Astra сообщил о взрывах и активной работе средств ПВО в столице РФ из-за масштабного налета беспилотников. В связи с воздушной угрозой в четырёх основных аэропортах Московского региона был введён специальный план "Ковёр", из-за чего задержали более 200 рейсов.

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О персоне: Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года - военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

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