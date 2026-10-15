ВСУ ударили 'Нептунами' по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

Ключевые тезисы:
- ВСУ уничтожили четыре Су-34 и поразили ещё два самолёта
- Для удара по аэродрому применили дальнобойный "Нептун"
- Зеленский анонсировал продолжение дальнобойных операций
Силы обороны Украины ночью уничтожили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 и поразили еще два на аэродроме в Воронежской области РФ. Для нанесения удара была применена ракета "Длинный Нептун". Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Telegram.
"Этой ночью в Воронежском регионе Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому. Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены. Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и оснащены авиабомбами", - сообщил Зеленский.
Для поражения аэродрома украинские военные использовали отечественную дальнобойную ракету. Президент отметил работу подразделений Военно-морских сил Украины, которые обеспечили точность удара.
"По цели был применен наш дальнобойный "Нептун". Благодарю воинов Военно-морских сил за меткость!" - подчеркнул Зеленский.
Отдельным направлением операции стали объекты, связанные с использованием ударных беспилотников. По словам президента, украинские силы также нанесли удар по соответствующей инфраструктуре в Орловской области и поразили цель в Черном море.
Зеленский связал дальнейшие операции Сил обороны с продолжением российских ударов по Украине.
"Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться", - заявил Зеленский.
Почему потеря шести Су-34 болезненна для России
Военный эксперт Иван Киричевский обращает внимание на темпы производства этих самолетов. По его данным, за девять месяцев 2026 года российский оборонно-промышленный комплекс передал армии лишь две партии новых Су-34 - не более четырёх-пяти самолётов, что как минимум в три раза меньше, чем предусматривали прошлогодние заявки, пишет Киричевский в Facebook.
На фоне такого производственного дефицита последствия ночной атаки для российской бомбардировочной авиации выглядят особенно серьёзными.
"Потеря сразу шести Су-34 для россиян - это очень ощутимая одновременная потеря", - убежден эксперт.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, ВМС Украины сообщили об успешном поражении аэродрома в Воронежской области с применением ракетного комплекса "Нептун" в ночь на 15 октября.
Бывший руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что новая тактика воздушных ударов воспринимается в Москве как потенциально болезненная, о чем свидетельствует нервная реакция Кремля на одну из крупнейших атак. По его данным, в целом в сторону Московского региона в ночь на 10 октября направлялось около 403 БПЛА, что привело к задержке почти 300 авиарейсов.
Ранее Telegram-канал Astra сообщил о взрывах и активной работе средств ПВО в столице РФ из-за масштабного налета беспилотников. В связи с воздушной угрозой в четырёх основных аэропортах Московского региона был введён специальный план "Ковёр", из-за чего задержали более 200 рейсов.
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О персоне: Иван Киричевский
Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года - военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express
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