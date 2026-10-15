ВМС Украины с помощью 'Нептуна' поразили шесть бомбардировщиков РФ Су-34М

Главное:
- ВМС Украины атаковали аэродром в Воронежской области РФ
- В результате атаки поражено шесть российских бомбардировщиков
- Из-за украинского удара авиационный потенциал оккупантов ослаблен
В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области страны-агрессорки России. Об этом сообщили в ВМС.
В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.
"Су-34М способны нести одновременно несколько управляемых и фугасных авиабомб, ракеты разного типа, и являются одним из ключевых средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Украина ослабила авиационный потенциал РФ
В ВМС отметили, что поражение Су-34М существенно снизит интенсивность применения тактической авиации РФ в соответствующих направлениях фронта.
Какова цель баллистических ударов Украины в глубь РФ
Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.
Первые украинские баллистические ракеты по России уже летели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина возобновит удары по НПЗ России после трехдневной паузы из-за непрерывных атак оккупантов на энергетику и гражданское население.
Накануне, 13 октября, в городе Аксай Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь", специализирующегося на металлообработке и производстве карданных валов.
Ранее 11 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса во Владимире, после чего в работе более 80 сервисов облачной платформы Yandex Cloud возникли перебои, а ряд популярных продуктов компании перестал работать.
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Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
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