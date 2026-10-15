ВМС Украины с помощью 'Нептуна' поразили шесть бомбардировщиков РФ Су-34М

Украина существенно ослабила авиационный потенциал противника.

https://glavred.info/war/vms-ukrainy-s-pomoshchyu-neptuna-porazili-shest-bombardirovshchikov-rf-su-34m-10804310.html Ссылка скопирована

Бомбардировщики получили повреждения различной степени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

ВМС Украины атаковали аэродром в Воронежской области РФ

В результате атаки поражено шесть российских бомбардировщиков

Из-за украинского удара авиационный потенциал оккупантов ослаблен

В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области страны-агрессорки России. Об этом сообщили в ВМС.

В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.

видео дня

"Су-34М способны нести одновременно несколько управляемых и фугасных авиабомб, ракеты разного типа, и являются одним из ключевых средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Самолет Су-34 / Инфографика: Главред

Украина ослабила авиационный потенциал РФ

В ВМС отметили, что поражение Су-34М существенно снизит интенсивность применения тактической авиации РФ в соответствующих направлениях фронта.

Какова цель баллистических ударов Украины в глубь РФ

Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже летели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина возобновит удары по НПЗ России после трехдневной паузы из-за непрерывных атак оккупантов на энергетику и гражданское население.

Накануне, 13 октября, в городе Аксай Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь", специализирующегося на металлообработке и производстве карданных валов.

Ранее 11 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса во Владимире, после чего в работе более 80 сервисов облачной платформы Yandex Cloud возникли перебои, а ряд популярных продуктов компании перестал работать.

Читайте также:

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред