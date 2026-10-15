Взрывы и красное зарево в небе: в РФ атакован аэродром "Борисоглебск"

Ракеты поразили место базирования российских бомбардировщиков и истребителей, с помощью которых оккупанты наносят удары по Украине.

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Важный объект РФ подвергся атаке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

В Воронежской области РФ прогремели взрывы вечером 14 октября

Силы обороны, вероятно, атаковали ракетами аэродром "Борисоглебск"

Аэродром, попавший под удар, является местом базирования стратегической авиации РФ

Вечером 14 октября в Воронежской области страны-агрессора России объявили тревогу из-за ракетной угрозы. А уже за считанные минуты там прогремели взрывы и возник пожар.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Выяснилось, что Силы обороны Украины, по предварительным данным, атаковали стратегически важный аэродром "Борисоглебск".

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"Аэродром "Борисоглебск" подвергся ракетной атаке. На месте продолжается пожар. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Что известно об аэродроме "Борисоглебск"

На территории аэродрома дислоцируются 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии.

И, что интересно, на вооружении этой дивизии находятся истребители и бомбардировщики, которые оккупанты используют для нанесения ударов по Украине. Речь идет о Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Украина наращивает удары по России

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские дальнобойные беспилотники уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.

Поэтому в случае продолжения российских ударов по Украине количество дальнобойных операций Сил обороны может возрасти. Украинские военные расширяют географию поражения целей на территории РФ.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 13 октября в городе Аксай Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь", специализирующегося на металлообработке и производстве карданных валов.

Накануне, 11 октября, беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире, после чего в работе более 80 сервисов облачной платформы Yandex Cloud возникли перебои, а ряд популярных продуктов компании перестал работать.

Ранее, с вечера 9 октября до утра 10 октября, украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы России задержали почти 300 рейсов.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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