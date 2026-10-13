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В Киеве не успели объявить тревогу во время атаки баллистики: Игнат назвал причину

Анна Косик
13 октября 2026, 12:17
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Взрывы в результате вражеской атаки прогремели раньше, чем украинские специалисты обнаружили угрозу.
В Киеве не успели объявить тревогу во время атаки баллистики: Игнат назвал причину
Об запуске российских ракет по Украине иногда не сообщают своевременно / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, wikipedia.org

Что сообщил Игнат:

  • Иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем звучит тревога
  • Задержки могут происходить по техническим причинам
  • Украина вместе с партнерами должна устранять проблемы, из-за которых тревога объявляется несвоевременно

Вечером 12 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Но тревогу в столице объявили уже после взрывов. Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему так произошло.

Он отметил, что подобная ситуация, к сожалению, произошла не впервые. Такие ситуации случаются не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах. Одной из причин может быть задержка в передаче информации о ракетных пусках.

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"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты", - подчеркнул он.

Игнат отметил, что Украина получает от международных партнеров разведывательные данные о подготовке и проведении ракетных атак. В частности, речь идет об информации об активности стратегической авиации России, передвижениях и активности кораблей в Черном и Каспийском морях, пусках баллистических ракет из северных регионов России и временно оккупированного Крыма.

Пресс-секретарь ВС отметил, что специалисты после подобных инцидентов должны выяснить причины задержки и совместно с партнерами устранить проблемы.

В Киеве не успели объявить тревогу во время атаки баллистики: Игнат назвал причину
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

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Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", риск для украинцев представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань".

В то же время, по оценке командира, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две.

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Напомним, Главред писал , что вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

Ранее, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе столицы было зафиксировано попадание в здание ресторана. Пострадали люди, возник пожар.

Накануне, 9 октября, удар РФ по Бучанскому району Киевской области пришелся на складские помещения. Одного из трёх пострадавших госпитализировали, ещё двум медики оказали помощь непосредственно на месте.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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