В Киеве не успели объявить тревогу во время атаки баллистики: Игнат назвал причину

Что сообщил Игнат:
- Иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем звучит тревога
- Задержки могут происходить по техническим причинам
- Украина вместе с партнерами должна устранять проблемы, из-за которых тревога объявляется несвоевременно
Вечером 12 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Но тревогу в столице объявили уже после взрывов. Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему так произошло.
Он отметил, что подобная ситуация, к сожалению, произошла не впервые. Такие ситуации случаются не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах. Одной из причин может быть задержка в передаче информации о ракетных пусках.
"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты", - подчеркнул он.
Игнат отметил, что Украина получает от международных партнеров разведывательные данные о подготовке и проведении ракетных атак. В частности, речь идет об информации об активности стратегической авиации России, передвижениях и активности кораблей в Черном и Каспийском морях, пусках баллистических ракет из северных регионов России и временно оккупированного Крыма.
Пресс-секретарь ВС отметил, что специалисты после подобных инцидентов должны выяснить причины задержки и совместно с партнерами устранить проблемы.
Сколько дней РФ способна поддерживать массированные атаки
Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", риск для украинцев представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань".
В то же время, по оценке командира, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две.
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.
Ранее, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе столицы было зафиксировано попадание в здание ресторана. Пострадали люди, возник пожар.
Накануне, 9 октября, удар РФ по Бучанскому району Киевской области пришелся на складские помещения. Одного из трёх пострадавших госпитализировали, ещё двум медики оказали помощь непосредственно на месте.
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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