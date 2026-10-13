РФ атаковала учебное заведение в центре Ровно: есть раненые, первые детали

Главное:
- РФ атаковала Ровно дроном
- В результате атаки есть пострадавшие
- Вражеский беспилотник повредил здание учебного заведения
Страна-агрессор Россия утром 13 октября атаковала дронами Ровно. Вражеский беспилотник попал в учебное заведение в центре города. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
"Есть прилет БпЛА в центр города - корпус учебного заведения. Все службы на месте. Работаем. Много повреждений, есть раненые", - отметил он.
По состоянию на 11:33 Коваль заявил о 10 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Остальные раненые тоже получают помощь от медиков.
"На месте работают спасатели... Сейчас будут проводить подворный обход, чтобы зафиксировать и быстро ликвидировать последствия", - добавил он.
Россия готовит новые волны атак на города Украины
Главред писал, что по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.
Российские войска уже используют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других подвергающихся атакам городов - Харьков, Одесса, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. По оценке военного, противник может использовать подобную тактику и дальше, выбирая приоритетные направления.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района.
Ранее, 12 октября, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.
Накануне утром 12 октября РФ атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города и пришлось непосредственно в многоэтажку.
Другие новости:
- США могут "отрезать" Киев от данных по запуску ракет: что говорят у Зеленского
- РФ продолжает бить по энергетике Украины: в ISW объяснили, чем опасно перемирие
- "Семья чудом осталась в живых": дрон РФ уничтожил дом львовского врача
О персоне: Александр Коваль
Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.
С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред