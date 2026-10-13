РФ атаковала учебное заведение в центре Ровно: есть раненые, первые детали

Здание подверглось значительным разрушениям.

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Город подвергся атаке средь бела дня / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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РФ атаковала Ровно дроном

В результате атаки есть пострадавшие

Вражеский беспилотник повредил здание учебного заведения

Страна-агрессор Россия утром 13 октября атаковала дронами Ровно. Вражеский беспилотник попал в учебное заведение в центре города. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Есть прилет БпЛА в центр города - корпус учебного заведения. Все службы на месте. Работаем. Много повреждений, есть раненые", - отметил он.

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По состоянию на 11:33 Коваль заявил о 10 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Остальные раненые тоже получают помощь от медиков.

"На месте работают спасатели... Сейчас будут проводить подворный обход, чтобы зафиксировать и быстро ликвидировать последствия", - добавил он.

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал, что по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские войска уже используют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других подвергающихся атакам городов - Харьков, Одесса, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. По оценке военного, противник может использовать подобную тактику и дальше, выбирая приоритетные направления.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района.

Ранее, 12 октября, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

Накануне утром 12 октября РФ атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города и пришлось непосредственно в многоэтажку.

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О персоне: Александр Коваль Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия. С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

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