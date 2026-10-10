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Украину атакует ракета-дрон РФ: комбат ВСУ раскрыл главную опасность

Алексей Тесля
10 октября 2026, 00:55
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Чтобы обезопасить население, необходимо усиливать противовоздушную оборону, убежден командир батальона беспилотных систем.
ПВО, дрон
Военный рассказал о противостоянии атакам РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений "Луки":

  • Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону
  • Некоторые беспилотники РФ приравнивают к ракете

Противостоять террору РФ можно только зеркальными ответами – ударами вглубь России, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

"Чтобы обезопасить население, необходимо усиливать противовоздушную оборону", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам военного, дроны "Герань-4" и "Герань-5" терроризируют преимущественно гражданское население.

"Поэтому создают больше проблем мирному населению, чем военным. Такие беспилотники опасны из-за высокой скорости и большой массы боевой части. Скорость "Герань-4" достигает от 450 до 600 километров. Боевая часть, в зависимости от модификации, весит 50-90 килограммов", - указал он.

Собеседник пояснил, что у "Герань-5" боевая часть также 90 кг, но дальность уже до 1000 километров. При этом БПЛА оснащён, в основном, осколочно-фугасной боевой частью, которая способна разрушать здания и наносить ущерб гражданскому населению.

"В целом "Герань-5" классифицируют как реактивный ударный БПЛА-камикадзе. Но если оценивать тактико-технические характеристики, он ближе к реактивной ракете. Обычные "Шахеды" – винтовые, а эти – уже реактивные. Поэтому беспилотник приравнивают к ракете", - добавил "Лука".

дрон
/ Инфографика: Главред

Подробности массированной атаки РФ

В ходе очередного масштабного удара по территории Украины российские войска применили различные виды ракетного и беспилотного вооружения. Использование нескольких типов средств поражения одновременно создало дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО. В частности, российская армия задействовала баллистические и крылатые ракеты, а пуски ракет "Калибр", согласно сообщению, осуществлялись с акватории Каспийского моря.

Удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Ф подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Ранее сообщалось о том, что Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу еще до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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