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Россияне цинично обстреляли Ивано-Франковск дронами: есть погибший, бушует пожар

Инна Ковенько
9 октября 2026, 00:18
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В результате атаки реактивного беспилотника на Ивано-Франковск погиб мужчина.
Нападение РФ на Ивано-Франковск
Нападение РФ на Ивано-Франковск / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Россия атаковала Ивано-Франковск реактивным беспилотником
  • В результате атаки погиб мужчина, работавший охранником
  • Из-за падения обломков дрона возник пожар, повреждено хозяйственное здание

В ночь на 9 октября российские войска атаковали Ивано-Франковск реактивным беспилотником. В результате удара погиб мужчина.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, обломки российского дрона повредили хозяйственное здание, в результате чего погиб охранник.

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"ПВО хорошо отработала, но, к сожалению, осколками было повреждено хозяйственное сооружение, к сожалению, погиб мирный житель - сторож, который охранял это здание. Вечная ему память", - отметил мэр.

После падения обломков также возник пожар. На месте работают соответствующие службы, сообщили в Ивано-Франковской ОГА. Информация о последствиях атаки уточняется.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия ведет разведку запада Украины с помощью реактивных дронов

Как писал Главред, в течение 8 октября РФ проводила разведку западных областей Украины с помощью реактивных беспилотников, которые были без боевой части, но с камерами. Цель таких вылетов - обследование объектов для будущих обстрелов.

По данным мониторинговых каналов, дроны-разведчики сегодня фиксировались, в частности, в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской областях и на Волыни.

Кроме того, мониторы обнародовали перечень плановых целей врага в пределах западных регионов на ближайшее время. В него вошли 43 населенных пункта в девяти областях:

  • Винницкая область: Винница, Гайсин, Жмеринка, Могилев-Подольский, Тульчин, Хмельник;
  • Волынь: Владимир, Камень-Каширский, Ковель, Луцк;
  • Закарпатье: Берегово, Мукачево, Рахов, Тячев, Ужгород, Хуст;
  • Ивано-Франковская область: Верховина, Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Косов, Надворная;
  • Львовская область: Львов, Дрогобыч, Золочев, Стрый, Самбор, Шептицкий, Яворов;
  • Ровенская область: Вараш, Дубно, Сарны, Ровно;
  • Тернопольская область: Кременец, Чортков, Тернополь;
  • Хмельницкая область: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовка, Староконстантинов;
  • Буковина: Черновцы, Кельменцы, Вижница.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, днем в четверг, 8 октября, РФ атаковала Киев дронами. В столице работали силы ПВО. По словам мэра Кличко, в Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина.

Как писал Главред ранее, Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет.

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевскую область 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Садыба Нюшаник" в селе Воропаев Вишгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержались птицы, а также оборудование для лечения и запасы кормов.

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О персоне: Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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