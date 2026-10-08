В Прилуках завершили поисковую операцию: среди погибших пятеро детей

Президент подчеркнул, что системы противоракетной обороны, боеприпасы для авиации и инвестиции в перехватчики ежедневно спасают жизни украинцев.

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Удар по Прилукам унес жизни 22 человек / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Поисково-спасательная операция в Прилуках завершена

Погибли 22 человека, среди них пятеро детей

Разрушения в результате обстрелов зафиксированы в 10 областях

Число погибших в результате вчерашнего российского ракетного удара по пятиэтажному дому в Прилуках Черниговской области возросло до 22, среди них пятеро детей. Поисково-спасательная операция на месте уже завершена. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, еще 54 жителя Прилук получили ранения, семеро из них - несовершеннолетние.

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"На месте были задействованы более 500 специалистов экстренных служб. Спасибо каждому и каждой. Со вчерашнего дня спасли 15 человек, в том числе 5-летнего ребенка", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по другим городам Украины

Президент подчеркнул, что после такого жестокого обстрела россияне продолжили наносить удары по Украине. В частности, утром Россия нанесла авиаудар по обычной остановке общественного транспорта в Краматорске, известно о 12 погибших.

"Вечером в Киеве двое людей погибли в результате удара по жилому дому. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Еще четверо человек ранены, двое из них - дети. В Одесской области в результате российской атаки с помощью дрона поврежден приют для животных. Снова под ударами оказалась энергетика. В целом из-за российских обстрелов зафиксированы разрушения в 10 областях", - говорится в сообщении.

Реакция партнеров на российские удары

Реакцию международных союзников на атаки президент оценил положительно, однако указал на необходимость практических шагов.

"Благодарен партнерам, которые вчера не промолчали об этих российских преступлениях. Но важно, чтобы поддержка на словах обретала конкретные формы в новых оборонных пакетах для защиты Украины", - заявил Зеленский.

Именно от таких решений, по словам главы государства, зависит безопасность гражданского населения. В ближайшие дни Киев рассчитывает на ощутимые договоренности.

"Поставки противоракетного оружия, боеприпасов для нашей боевой авиации, инвестиции в перехватчики - все это фактически ежедневно спасает жизни. Сегодня и завтра состоятся важные переговоры с партнерами. Рассчитываем, что они принесут конкретный результат для укрепления нашей обороны", - подытожил он.

Какими могут быть удары РФ по Украине зимой

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Россия зимой может сохранить способность наносить масштабные удары по Украине, а их целью может стать не только энергетическая инфраструктура, но и психологическое давление на население.

По его словам, многое будет зависеть от того, сможет ли Россия сохранить нынешние возможности для ведения воздушной кампании.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удар по Прилукам - что известно

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия во время массированного ракетно-дронового удара 7 октября нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Прилуках. Ракетный удар произошел утром в среду, когда люди еще спали.

После удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне хорошо знают, что бьют по обычным городам, по обычной жизни. И продолжение применения ракет против Украины, против людей, детей - это абсолютно сознательный выбор террора.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на удар по Прилукам и обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по жилым домам. Он заявил, что они не смогут спрятаться за приказами.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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