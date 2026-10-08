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Шансов завершить войну путем переговоров нет: Рубио сделал тревожное заявление

Мария Николишин
8 октября 2026, 11:27
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Госсекретарь США назвал причину провала переговоров и предупредил об угрозе эскалации, которая может затронуть другие страны.
Шансов завершить войну путем переговоров нет: Рубио сделал тревожное заявление
Рубио выступил с заявлением о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Рубио:

  • Война зашла в стратегический тупик
  • Москва требует полного контроля над Донбассом
  • Россия готовится нанести удар по энергетике зимой

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров в настоящее время недостижимо. Об этом он сказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо путем достижения договоренностей, либо путем эскалации.

видео дня

"На данный момент не видно перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", - сказал дипломат.

При этом Рубио заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения.

Угроза выхода войны за пределы Украины

В то же время он выразил обеспокоенность возможной эскалацией войны.

"Буквально вчера произошли новые нападения на суда в Черном море в виде скоординированной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы обеспокоены возможностью проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под любого контроля", - отметил госсекретарь.

Как Россия хочет воспользоваться приближением зимы

Рубио также добавил, что есть явные признаки того, что Россия намерена воспользоваться приближением зимы, чтобы уничтожить украинскую электросеть и заставить ее капитулировать.

Он упомянул, что Украина, в свою очередь, усилила способность наносить удары на большие расстояния вглубь российской территории.

"Итак, мы разделяем обеспокоенность - охватывающую весь мир - по поводу возможности эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы, как и прежде, готовы содействовать этому процессу... И если появится какая-либо возможность - то есть если будет вероятность урегулирования путем переговоров - мы действительно верим, что это пойдет на пользу как России, так и Украине", - заявил госсекретарь США.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Что может определить условия завершения войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что имперские планы диктатора Владимира Путина обречены на провал, а уже весной станет ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По его словам, это будет связано с потерями российской армии, возможным бунтом элит и дальнобойными ударами украинских сил.

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу все сложится. Если мы их прижмем, и россияне захотят переговоров, вряд ли придется о чем-то с ними договариваться", - подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина готова уже в октябре сесть за стол трехсторонних переговоров с США и Россией и теперь ждет лишь сигнала из Москвы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что требования России признать ее суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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