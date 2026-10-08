Шансов завершить войну путем переговоров нет: Рубио сделал тревожное заявление

Госсекретарь США назвал причину провала переговоров и предупредил об угрозе эскалации, которая может затронуть другие страны.

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Рубио выступил с заявлением о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Рубио:

Война зашла в стратегический тупик

Москва требует полного контроля над Донбассом

Россия готовится нанести удар по энергетике зимой

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров в настоящее время недостижимо. Об этом он сказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо путем достижения договоренностей, либо путем эскалации.

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"На данный момент не видно перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", - сказал дипломат.

При этом Рубио заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения.

Угроза выхода войны за пределы Украины

В то же время он выразил обеспокоенность возможной эскалацией войны.

"Буквально вчера произошли новые нападения на суда в Черном море в виде скоординированной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мы обеспокоены возможностью проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под любого контроля", - отметил госсекретарь.

Как Россия хочет воспользоваться приближением зимы

Рубио также добавил, что есть явные признаки того, что Россия намерена воспользоваться приближением зимы, чтобы уничтожить украинскую электросеть и заставить ее капитулировать.

Он упомянул, что Украина, в свою очередь, усилила способность наносить удары на большие расстояния вглубь российской территории.

"Итак, мы разделяем обеспокоенность - охватывающую весь мир - по поводу возможности эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более широкий конфликт. Мы, как и прежде, готовы содействовать этому процессу... И если появится какая-либо возможность - то есть если будет вероятность урегулирования путем переговоров - мы действительно верим, что это пойдет на пользу как России, так и Украине", - заявил госсекретарь США.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Что может определить условия завершения войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что имперские планы диктатора Владимира Путина обречены на провал, а уже весной станет ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По его словам, это будет связано с потерями российской армии, возможным бунтом элит и дальнобойными ударами украинских сил.

"После зимы откроется окно возможностей, и мы увидим, в чью пользу все сложится. Если мы их прижмем, и россияне захотят переговоров, вряд ли придется о чем-то с ними договариваться", - подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина готова уже в октябре сесть за стол трехсторонних переговоров с США и Россией и теперь ждет лишь сигнала из Москвы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что требования России признать ее суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения". В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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