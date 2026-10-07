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Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Юрий Берендий
7 октября 2026, 19:26обновлено 7 октября, 20:10
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В Москве также назвали испытание французской баллистической ракеты M51.3 "громким и четким посланием" и призвали к диалогу
Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали
Песков подтвердил, что Москва получила мирные предложения от Индии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявлений Пескова:

  • Индия передала Москве идеи по урегулированию войны
  • Разговор Путина и Трампа ещё не обсуждался подробно

В Кремле подтвердили, что Индия передала Москве свои идеи по завершению войны в Украине, - ранее глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар привез в Киев план перемирия, состоящий из трех этапов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 7 октября поблагодарил Нью-Дели за готовность присоединиться к поиску решения, но подробностей предложений не раскрыл. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

В Москве демонстрируют поддержку инициативы Нью-Дели, однако собственную позицию по конкретным пунктам плана не озвучивают.

видео дня

"Индия действительно заявляет о готовности внести посильный вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины. Мы благодарны нашим индийским друзьям за такую готовность и предлагаемые идеи", - заявил Песков.

Индийский план предусматривает прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, безопасную транспортировку зерна и энергоносителей через черноморские порты и отказ от атак на коммерческие суда. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал предложение Индии самым широким из четырёх инициатив по перемирию, которые сейчас рассматривает Киев.

Разговор Путина и Трампа: что говорят в Кремле

Дональд Трамп накануне заявил, что в ближайшее время поговорит с Путиным, в частности о возможном случае легочной чумы в Иркутской области.

Однако Песков отметил, что по предложению Вашингтона разговор будет согласован оперативно, однако пока телефонный разговор между президентами предметно не обсуждался. Пресс-секретарь диктатора и военного преступника также уточнил, что на день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 74 года, у него запланирован ряд международных переговоров.

В то же время дипломат Роман Безсмертный скептически оценивает контакты Белого дома с Кремлем и связывает их с бизнес-интересами. В интервью 24 каналу он обратил внимание на финансовую составляющую этих отношений.

"В настоящее время ведутся переговоры между окружением Дональда Трампа и Путиным о покупке зарубежных активов", - заявил Безсмертный.

Поэтому эксперт не верит, что Трамп может быть беспристрастным посредником в мирном процессе.

"Я убежден, что если появится возможность где-то там заплатить за счет Украины, он это сделает", - подчеркивает дипломат.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и планы России относительно войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации. По его мнению, Кремль планирует призвать ещё 300 тысяч человек, чтобы продолжить наступление и попытаться захватить весь Донбасс.

Украина готова уже в октябре начать трехсторонние переговоры с США и Россией и в настоящее время ожидает лишь соответствующего сигнала со стороны Москвы. Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил во время встречи с журналистами 7 октября. Дипломат отметил, что Киев не требует проведения встречи именно на уровне первых лиц государств, хотя именно такой формат, по его мнению, может принести наиболее весомый результат.

Президент США Дональд Трамп в сентябре пригласил Путина на саммит G20 в Майами. В Кремле поблагодарили за приглашение, однако окончательного решения о поездке не приняли. Саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 года.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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