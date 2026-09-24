Посланник Путина отправится в США на переговоры с командой Трампа - Reuters

Кирилл Дмитриев должен встретиться со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками.

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Посланник Путина отправится в США на переговоры с командой Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Кратко:

Поездка Дмитриева согласована с Путиным

Переговоры пройдут в Нью-Йорке

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев планирует посетить США для проведения переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. В частности, он должен встретиться со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с подготовкой визита.

По данным собеседников агентства, поездка Дмитриева согласована с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Ожидается, что визит станет продолжением контактов между российской и американской сторонами после встречи Путина с представителями США, которая состоялась в Кремле ранее в сентябре.

Один из источников сообщил, что главная цель поездки Дмитриева - продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном, в том числе обсуждение возможных шагов для достижения мира.

В числе тем переговоров, по его словам, будут экономическое сотрудничество России и США, энергетика, а также перспективы мирного урегулирования войны в Украине.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Сколько ещё Россия сможет воевать - комментарий эксперта

России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода, после чего Москва может столкнуться со все более серьезными экономическими ограничениями. Речь идет прежде всего о резервах, топливе, бюджете и экспортных доходах. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

По оценке Новака, именно финансовые возможности будут определять, как долго Кремль сможет поддерживать нынешние масштабы войны. Среди факторов, которые могут ограничивать Москву, он также называет доступность топлива и сокращение экономических резервов.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Валерий Клочок предположил, что Запад может пойти на конкретные уступки в отношении санкций против России ради продвижения переговорного процесса. В частности, по его мнению, США способны временно ослабить ограничения в энергетическом секторе - например, разрешив РФ экспортировать определенные объемы нефти и газа.

Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Владимир Путин в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину. Российский диктатор вновь раскритиковал расширение НАТО и учения Альянса в Балтийском море, отдельно подчеркнув, что главным гарантом суверенитета РФ остается ее ядерная триада.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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