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К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

Мария Николишин
23 сентября 2026, 14:10
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Президент убежден, что прекращение огня возможно уже в ближайшие месяцы, но все зависит от позиции Вашингтона.
К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия
Зеленский заявил о шансе завершить войну до зимы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления Зеленского:

  • Прекращение огня до зимы реально
  • Главное условие - политическая воля США и Трампа
  • Киеву нужен "зимний пакет" ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что российско-украинская война может завершиться уже к зиме - при условии конкретных шагов со стороны союзников. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, прекращение огня реально в ближайшие месяцы, и Киев способен добиться справедливого мира.

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Первое условие, которое обозначил президент, лежит в плоскости дипломатии: без решительной позиции Вашингтона и лично Дональда Трампа остановить агрессию не удастся.

"У нас есть шанс остановить и закончить эту войну до зимы, если... Есть несколько "если". Конечно, первое "если" - это всегда воля. Воля Соединенных Штатов, особенно президента (США Дональда Трампа - ред.). Речь идет именно о политической воле положить конец (войне - ред.)", - сказал он.

Второй фактор - сугубо военный. Одних лишь заявлений политиков недостаточно, ведь на Владимира Путина, как убежден Зеленский, можно повлиять исключительно силой. Поэтому ключевое значение будет иметь технологическое превосходство на поле боя.

Кроме того, отдельный акцент глава государства сделал на поставках для защиты воздушного пространства в преддверии холодного сезона.

"Нам нужен "зимний пакет": ракеты для систем Patriot. Только США сейчас их производят", - подчеркнул Зеленский.

К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия
Patriot / Инфографика: Главред

Сколько еще Россия сможет воевать против Украины

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак убежден, что у страны-агрессора России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода.

По его мнению, Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами.

"Все показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и ее способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных бюджетов). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а соглашением за столом переговоров. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования, однако выразил уверенность в ее окончательном завершении.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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