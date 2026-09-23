Перестать быть дочкой: Маша Машкова резко высказалась про отца-путиниста

Актриса объяснила, при каком единственном условии готова отказаться от фамилии отца.

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Маша Машкова высказалась по поводу фамилии отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Машкова

Кратко:

Мария Машкова 4 года не видела отца

Объяснила, откуда взялась ее фамилия

41-летняя актриса Мария Машкова публично объяснила, почему не виделась с отцом, режиссером и актером Владимиром Машковым, четыре года, когда тот поддержал войну и вторжение террориста Путина в Украину.

Звезда сериалов "Не родись красивой" и "Света с того света" ответила тем, кто требует сменить фамилию, сообщает eg.ru

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Актриса призналась, что фамилия стала для нее не просто записью в документах, а частью идентичности еще с детства.

Мария Машкова давно живет в Лос-Анджелесе / фото: instagram.com, Мария Машкова

"Мои друзья в детстве и в Новосибирске, и в Москве называли меня Машкова. Привет, Машкова, пошли гулять, Машкова. Детям очень нравилось сочетание "Маша Машкова", и моя фамилия быстро превратилась в мое имя", - рассказала актриса.

Хейтеры годами требуют от актрисы официально отречься от фамилии из-за ее поддержки Украины. Машкова четко обозначила границу, за которой готова пойти на этот шаг, и назвала единственного человека, чье слово станет для нее решающим.

"Просто потому что я знала, что моему папе очень важно, что его дочь - Маша Машкова. Если папа сам скажет мне: "Ты позоришь мою фамилию, смени", я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду", - призналась Машкова.

Несмотря на годы молчания и физическую дистанцию между ними, актриса провела четкую границу между личными отношениями с отцом и своей идентичностью как его дочери. Отсутствие общения, по ее словам, этого факта не отменяет.

"Я могу не общаться со своим отцом. Мы можем вообще с ним никогда больше не увидеться, не поговорить. Я могу быть от него очень далеко, как ментально, так и территориально. Но перестать быть его дочкой я не могу. И если честно, не хочу", - подытожила Машкова.

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О персоне: Маша Машкова Маша Машкова - российская актриса театра и кино. Выступила против вторжения России в Украину, о чем заявила в эфире CNN. 22 марта 2022 года телеканал РБК сообщил, что "актриса Мария Машкова, живущая в США, назвала происходящее на Украине немыслимым", а "её отец Владимир Машков, поддерживающий российскую спецоперацию, призвал дочь „быть хорошей россиянкой" и „попросить прощения за предательство".

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