Яблоки пролежат до весны: как по семенам определить правильное время сбора

Неправильная обрезка яблок повреждает почки и лишает дерево урожая в следующем сезоне.

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Как понять, что пора собирать яблоки / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Как проверить спелость яблок четырьмя способами

Почему плодоножка должна оставаться на плоде

Каждый садовод хочет, чтобы выращенные собственными руками яблоки хранились как можно дольше - вплоть до весны. Однако таким потенциалом обладают только те плоды, которые созрели и были собраны вовремя.

Главред решил разобраться, как определить идеальное время сбора яблок.

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Как понять, что яблоки готовы к сбору

Яблоко, готовое к сбору, отделяется от ветки одним движением ладони: плод достаточно слегка приподнять и повернуть вокруг плодоножки. Если приходится тянуть, а плодоножка остается на дереве - сбор стоит отложить еще на несколько дней, пишет Deccoria.

Такой тест работает благодаря физиологии самого плода: когда яблоко заканчивает накапливать запасы в мякоти, сосудистые пучки на плодоножке ослабевают. Именно это состояние садоводы называют съемной зрелостью - плоды полностью развиты и пригодны для сбора, транспортировки и хранения.

Вкус при этом может еще не соответствовать сорту. Осенние и зимние яблоки на момент сбора часто остаются твердыми и терпкими, а полный аромат раскрывают лишь через несколько недель в хранилище. Ранние летние сорта - исключение: у них обе стадии зрелости наступают почти одновременно.

Как проверить, что яблоки спелые

Скорость созревания зависит от сорта, погоды и расположения яблока на дереве, поэтому ориентироваться только на календарь не стоит.

Самый простой способ - внешний осмотр, но с обязательным сравнением с характеристиками конкретного сорта: зеленая затененная сторона начинает желтеть, появляется характерный румянец, плод набирает свой размер и выраженный запах.

Более точный ответ дает разрез. Четкое потемнение семян внутри обычно означает, что дата сбора приближается, тогда как светлые семена свидетельствуют о незрелости плода.

Для тех, кто хочет определить степень зрелости максимально точно, существует тест на крахмал с помощью йодного раствора Люголя. Яблоко разрезают поперек сердцевины и равномерно наносят жидкость на поверхность мякоти: крахмал окрашивается в темно-синий цвет, и чем больше плод созрел, тем меньше остается таких зон.

Как хранить яблоки / Инфографика: Главред

Почему нельзя трясти ветки

Главный ориентир для садовода - усилие, которое приходится прикладывать к плоду. Спелый плод легко отделяется от ветки вместе с плодоножкой.

Техника имеет не меньшее значение, чем сроки. Яблоко держат в ладони, не сжимая и не тянуя вниз или в сторону, а указательным пальцем осторожно прижимают место, где плодоножка соединяется с побегом. Это позволяет снять плод вместе с плодоножкой, не вырывая сам побег с почками, которые в следующем сезоне дадут урожай.

Грубое выкручивание, рывки и встряхивание ветвей приводят к обратному результату: сбиваются соседние яблоки, ломаются побеги, повреждаются почки. Плоды, снятые без плодоножки, к тому же заметно быстрее теряют свежесть в хранилище.

Как правильно собирать яблоки - видео:

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