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ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол - Трегубов

Виталий Кирсанов
22 сентября 2026, 20:36обновлено 22 сентября, 21:42
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Военные подтвердили информацию аналитического проекта DeepState о возвращении контроля над территорией возле села Западное.
ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол
ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Российский плацдарм на правом берегу Оскола продолжает уменьшаться
  • Ключевым населенным пунктом, который оставался под контролем войск РФ, была Двуречная

Силы обороны Украины добились определенных успехов на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где продолжается сокращение российского плацдарма. Об этом сообщил представитель объединенного группирования войск Виктор Трегубов, передает Укринформ.

По словам Трегубова, украинские военные подтвердили информацию аналитического проекта DeepState о возвращении контроля над территорией возле села Западное. При этом он не стал уточнять, какие именно участки удалось освободить.

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"Там есть определенные успехи в рамках общего сокращения российского плацдарма на правом берегу Оскола. Пока это все, что можно сообщить", - отметил представитель Сил обороны.

Ранее Трегубов заявлял, что российский плацдарм на правом берегу Оскола продолжает уменьшаться. По его словам, на тот момент карта DeepState достаточно точно отражала ситуацию на местности.

Он также отмечал, что ключевым населенным пунктом, который оставался под контролем российских войск, была Двуречная.

река Оскол
Инфографика - Главред

РФ почти не использует тяжелую технику для штурмов

Отдельно Трегубов рассказал о ситуации с применением россиянами танков и другой тяжелой техники. По его словам, из-за 20-километровой "килзоны" на фронте российские войска фактически не могут использовать танки непосредственно во время штурмов.

По его словам, для проведения масштабной операции с привлечением бронетехники россиянам необходимо обеспечить её массированное сопровождение, а также учитывать погодные условия, влияющие на работу беспилотников.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди". Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState. Сообщается, что Россия окончательно утратила контроль над селами в Лиманской общине Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте в качестве инструмента информационной кампании, призванной убедить Украину и её западных партнёров в якобы неизбежной победе РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области шириной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.

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О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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