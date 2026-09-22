В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

Депутаты Госдумы, чьи родственники погибли на войне, настаивают на выводе подразделений из проблемных участков фронта.

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Депутаты РФ готовят обращение к военному руководству / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/duma_gov_ru

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Депутаты Госдумы готовят обращение к Белоусову

Требование - вывести войска с Лиманского направления

Причина - потери во время операции ВСУ "Вивальди"

Избранные депутаты Госдумы РФ, чьи родные погибли на войне, готовят закрытое обращение к военному руководству. Они требуют отвести подразделения с одного из самых горячих направлений фронта. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Движению "Атеш" стало известно, что новоизбранные депутаты Госдумы РФ, чьи родственники погибли на войне, готовят закрытое обращение к министру обороны РФ Белоусову. В нем они призывают вывести российские войска из проблемных участков фронта ради сохранения их жизней и общей управляемости подразделениями", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что отдельно в обращении речь идет о непрофессионализме начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"Также акцентируется внимание на системных проблемах в ВС РФ, в частности на тотальной лжи, которую культивируют российские генералы ради получения очередных наград за "захваченные" населенные пункты", - добавляют партизаны.

В "Атеш" подчеркнули, что речь идет о севере Донецкой области в районе населенного пункта Лиман, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди". Именно оттуда депутатам РФ стало известно о колоссальных потерях среди российских войск.

"Агенты движения "Атеш" из состава группировки войск "Центр" ВС РФ сообщают о значительном техническом превосходстве ВСУ на этом участке. Российские военнослужащие отмечают новые роботизированные системы, которые применяют украинцы и которые приводят к ощутимым потерям в рядах ВС РФ", - подытожили в партизанском движении.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Что известно о наступлении в рамках операции "Вивальди"

Начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщил, что Силы обороны за неделю продвинулись вперед на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди" и зачистили еще несколько населенных пунктов.

Отдельно он выделил ситуацию вокруг Лиманского выступления и в районе агломерации, где украинские подразделения сейчас стабилизируют обстановку.

"Их попытки противодействовать в районе Лиманского выступления оказываются безрезультатными, поскольку приводят лишь к большим потерям среди личного состава. В районе Славянска и Краматорска противник продолжает попытки продвижения. Сейчас, соответственно, мы предпринимаем действия по стабилизации положения и созданию условий для наших дальнейших активных действий", - подчеркнул военный.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области глубиной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.

Данные аналитиков DeepState свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди".

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте как инструмент информационной кампании, призванной убедить Украину и ее западных партнеров в якобы неизбежной победе РФ.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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