В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

Главное:
- Депутаты Госдумы готовят обращение к Белоусову
- Требование - вывести войска с Лиманского направления
- Причина - потери во время операции ВСУ "Вивальди"
Избранные депутаты Госдумы РФ, чьи родные погибли на войне, готовят закрытое обращение к военному руководству. Они требуют отвести подразделения с одного из самых горячих направлений фронта. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".
"Движению "Атеш" стало известно, что новоизбранные депутаты Госдумы РФ, чьи родственники погибли на войне, готовят закрытое обращение к министру обороны РФ Белоусову. В нем они призывают вывести российские войска из проблемных участков фронта ради сохранения их жизней и общей управляемости подразделениями", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что отдельно в обращении речь идет о непрофессионализме начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.
"Также акцентируется внимание на системных проблемах в ВС РФ, в частности на тотальной лжи, которую культивируют российские генералы ради получения очередных наград за "захваченные" населенные пункты", - добавляют партизаны.
В "Атеш" подчеркнули, что речь идет о севере Донецкой области в районе населенного пункта Лиман, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди". Именно оттуда депутатам РФ стало известно о колоссальных потерях среди российских войск.
"Агенты движения "Атеш" из состава группировки войск "Центр" ВС РФ сообщают о значительном техническом превосходстве ВСУ на этом участке. Российские военнослужащие отмечают новые роботизированные системы, которые применяют украинцы и которые приводят к ощутимым потерям в рядах ВС РФ", - подытожили в партизанском движении.
Что известно о наступлении в рамках операции "Вивальди"
Начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщил, что Силы обороны за неделю продвинулись вперед на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди" и зачистили еще несколько населенных пунктов.
Отдельно он выделил ситуацию вокруг Лиманского выступления и в районе агломерации, где украинские подразделения сейчас стабилизируют обстановку.
"Их попытки противодействовать в районе Лиманского выступления оказываются безрезультатными, поскольку приводят лишь к большим потерям среди личного состава. В районе Славянска и Краматорска противник продолжает попытки продвижения. Сейчас, соответственно, мы предпринимаем действия по стабилизации положения и созданию условий для наших дальнейших активных действий", - подчеркнул военный.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области глубиной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.
Данные аналитиков DeepState свидетельствуют о том, что Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди".
В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте как инструмент информационной кампании, призванной убедить Украину и ее западных партнеров в якобы неизбежной победе РФ.
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Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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