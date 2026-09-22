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Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни

Инна Ковенько
22 сентября 2026, 03:10обновлено 22 сентября, 13:06
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Даже тщательное мытье рук не всегда помогает быстро избавиться от резкого запаха чеснока.
Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни
Как избавиться от запаха чеснока на руках / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от запаха чеснока на руках
  • Как убрать запах чеснока с помощью нержавеющей стали
  • Какие домашние средства помогут избавиться от стойкого запаха чеснока

Запах чеснока на руках - знакомая проблема для тех, кто часто готовит дома. Он может держаться часами, даже после тщательного мытья с мылом. Причина в том, что чеснок, как и лук, содержит серные соединения, в частности диаллилсульфид. Эти вещества мгновенно и прочно связываются с кожей, и обычная вода не способна их разрушить.

Главред расскажет, как убрать запах чеснока с рук с помощью нержавеющей стали.

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Почему помогает нержавеющая сталь

Как объясняет испанский химик в своем видео на YouTube, секрет кроется в металлах, входящих в состав нержавейки. Они образуют химическую связь с серой, буквально "отрывая" молекулы запаха от кожи. Поэтому достаточно потереть руки о кастрюлю, ложку или лезвие ножа под проточной водой - и неприятный запах исчезнет, пишет Телеграф.

Если под рукой нет нержавейки

Есть несколько простых средств, которые быстро нейтрализуют запах:

  • Соль и лимонный сок. Смешайте крупную соль с лимонным соком и потрите руки примерно полминуты. Это мгновенно устраняет запах.
  • Сода. Разведите ложку пищевой соды небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите на кожу на минуту и смойте.
  • Уксус. Протрите руки ватным диском, смоченным в уксусе. Его собственный аромат быстро испарится, унеся с собой запах чеснока.

Небольшой секрет - холодная вода

Если ни одного из этих средств нет, рекомендуем просто промыть руки холодной водой. Она помогает быстрее уменьшить интенсивность запаха, чем горячая.

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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