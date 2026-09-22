Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни

Вы узнаете:
- Как избавиться от запаха чеснока на руках
- Как убрать запах чеснока с помощью нержавеющей стали
- Какие домашние средства помогут избавиться от стойкого запаха чеснока
Запах чеснока на руках - знакомая проблема для тех, кто часто готовит дома. Он может держаться часами, даже после тщательного мытья с мылом. Причина в том, что чеснок, как и лук, содержит серные соединения, в частности диаллилсульфид. Эти вещества мгновенно и прочно связываются с кожей, и обычная вода не способна их разрушить.
Главред расскажет, как убрать запах чеснока с рук с помощью нержавеющей стали.
Почему помогает нержавеющая сталь
Как объясняет испанский химик в своем видео на YouTube, секрет кроется в металлах, входящих в состав нержавейки. Они образуют химическую связь с серой, буквально "отрывая" молекулы запаха от кожи. Поэтому достаточно потереть руки о кастрюлю, ложку или лезвие ножа под проточной водой - и неприятный запах исчезнет, пишет Телеграф.
Если под рукой нет нержавейки
Есть несколько простых средств, которые быстро нейтрализуют запах:
- Соль и лимонный сок. Смешайте крупную соль с лимонным соком и потрите руки примерно полминуты. Это мгновенно устраняет запах.
- Сода. Разведите ложку пищевой соды небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите на кожу на минуту и смойте.
- Уксус. Протрите руки ватным диском, смоченным в уксусе. Его собственный аромат быстро испарится, унеся с собой запах чеснока.
Небольшой секрет - холодная вода
Если ни одного из этих средств нет, рекомендуем просто промыть руки холодной водой. Она помогает быстрее уменьшить интенсивность запаха, чем горячая.
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Об источнике: Телеграф
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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