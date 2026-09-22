Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняков

Вы узнаете:
- Где лучше посадить седум
- Как использовать растение в саду
- С чем сочетать седум "Джон Крич"
Если нужно быстро закрыть пустующие участки в саду, стоит обратить внимание на седумы. Среди сотен разновидностей этого растения есть немало низкорослых сортов, способных за короткое время превратиться в плотный зеленый ковер. Один из таких вариантов - седум "Джон Крич".
Этот сорт отличается компактными размерами: его высота обычно не превышает 15 см, зато в ширину растение способно разрастаться примерно до 90 см., пишет House Digest.
Где лучше посадить седум
Главное условие успешного выращивания - солнечное и сухое место. Участок должен получать около 6–8 часов прямого света в сутки. Почва предпочтительна легкая, каменистая и хорошо пропускающая воду.
Застой влаги для седума особенно опасен: его корневая система плохо переносит постоянно мокрую землю. Поэтому растение не стоит высаживать в низинах, где после дождя скапливается вода. Если подходящего места нет, проблему можно решить с помощью небольшого возвышения или насыпи, обеспечивающей сток лишней влаги.
После посадки молодому растению понадобится регулярный полив, пока оно не сформирует полноценную корневую систему. В дальнейшем частого увлажнения уже не требуется - наоборот, седум лучше чувствует себя при относительно сухом грунте.
Декоративность в течение сезона
"Джон Крич" интересен не только своей способностью быстро разрастаться. Его мясистые розетки большую часть сезона сохраняют насыщенный зеленый оттенок, а с наступлением холодов приобретают выразительный бордовый цвет.
Сорт относят к полувечнозеленым растениям: часть старой листвы отмирает, однако молодые листья на верхушках сохраняются. Дополнительную декоративность седум приобретает в конце лета. В августе и сентябре на нем появляются многочисленные небольшие розовые цветки.
Как использовать растение в саду
Благодаря способности быстро закрывать землю седум можно использовать там, где необходимо уменьшить количество свободного пространства для сорняков. Он хорошо смотрится в рокариях, на каменистых участках, возле подпорных стен и на склонах.
Еще один удачный вариант - высадить растение вдоль садовых дорожек. Однако здесь понадобится периодическая стрижка, поскольку активно разрастающиеся побеги могут постепенно занимать пространство прохода.
Чтобы сохранить аккуратный вид посадок и продлить период цветения, увядшие соцветия рекомендуется своевременно удалять. Старую листву также можно убрать до начала активного роста новых побегов.
С чем сочетать седум "Джон Крич"
Низкая посадка особенно выигрышно выглядит рядом с более высокими многолетниками. Например, композицию можно дополнить лилейниками, которые также хорошо переносят засуху и предпочитают солнечные участки с дренированной почвой.
Для создания промежуточного яруса подойдет кореопсис ланцетолистный. Его желтые и оранжевые цветки напоминают небольшие ромашки и хорошо контрастируют с розовым цветением седума.
Интересную композицию можно создать и из нескольких разновидностей седума. Например, темная пурпурная листва и красные звездчатые цветки сорта "Plum Dazzled" создадут заметный контраст с зелено-бордовыми оттенками "Джон Крич". Для вертикального акцента можно добавить более высокий седум "Banana Split", который выделяется шоколадно-коричневой листвой и крупными кремово-желтыми соцветиями.
Таким образом, "Джон Крич" может стать не только практичным решением для заполнения пустующих мест, но и самостоятельным декоративным элементом в каменистом саду, на склоне или в многоуровневой композиции.
Смотрите видео - как избавиться от сорняков:
В видео автор проводит практическое сравнение бюджетных средств против сорняков. Он тестирует различные препараты на нескольких видах нежелательной растительности, наблюдает за результатами обработки и оценивает, насколько эффективно каждое средство справляется со своей задачей.
В конце автор сопоставляет полученный эффект и стоимость препаратов, чтобы определить, какие из доступных вариантов действительно заслуживают внимания.
Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.
Читайте также:
- Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель
- Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре
- Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни
Об источнике: House Digest
House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению хозяйства.
Ежемесячная аудитория достигает порядка 7 миллионов уникальных пользователей.
Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад".
Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.
На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред