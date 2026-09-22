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Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняков

Алексей Тесля
22 сентября 2026, 00:06
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Главное условие успешного выращивания седума - солнечное и сухое место.
Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняков
Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Где лучше посадить седум
  • Как использовать растение в саду
  • С чем сочетать седум "Джон Крич"

Если нужно быстро закрыть пустующие участки в саду, стоит обратить внимание на седумы. Среди сотен разновидностей этого растения есть немало низкорослых сортов, способных за короткое время превратиться в плотный зеленый ковер. Один из таких вариантов - седум "Джон Крич".

Этот сорт отличается компактными размерами: его высота обычно не превышает 15 см, зато в ширину растение способно разрастаться примерно до 90 см., пишет House Digest.

видео дня

Где лучше посадить седум

Главное условие успешного выращивания - солнечное и сухое место. Участок должен получать около 6–8 часов прямого света в сутки. Почва предпочтительна легкая, каменистая и хорошо пропускающая воду.

Застой влаги для седума особенно опасен: его корневая система плохо переносит постоянно мокрую землю. Поэтому растение не стоит высаживать в низинах, где после дождя скапливается вода. Если подходящего места нет, проблему можно решить с помощью небольшого возвышения или насыпи, обеспечивающей сток лишней влаги.

После посадки молодому растению понадобится регулярный полив, пока оно не сформирует полноценную корневую систему. В дальнейшем частого увлажнения уже не требуется - наоборот, седум лучше чувствует себя при относительно сухом грунте.

Декоративность в течение сезона

"Джон Крич" интересен не только своей способностью быстро разрастаться. Его мясистые розетки большую часть сезона сохраняют насыщенный зеленый оттенок, а с наступлением холодов приобретают выразительный бордовый цвет.

Сорт относят к полувечнозеленым растениям: часть старой листвы отмирает, однако молодые листья на верхушках сохраняются. Дополнительную декоративность седум приобретает в конце лета. В августе и сентябре на нем появляются многочисленные небольшие розовые цветки.

Как использовать растение в саду

Благодаря способности быстро закрывать землю седум можно использовать там, где необходимо уменьшить количество свободного пространства для сорняков. Он хорошо смотрится в рокариях, на каменистых участках, возле подпорных стен и на склонах.

Еще один удачный вариант - высадить растение вдоль садовых дорожек. Однако здесь понадобится периодическая стрижка, поскольку активно разрастающиеся побеги могут постепенно занимать пространство прохода.

Чтобы сохранить аккуратный вид посадок и продлить период цветения, увядшие соцветия рекомендуется своевременно удалять. Старую листву также можно убрать до начала активного роста новых побегов.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

С чем сочетать седум "Джон Крич"

Низкая посадка особенно выигрышно выглядит рядом с более высокими многолетниками. Например, композицию можно дополнить лилейниками, которые также хорошо переносят засуху и предпочитают солнечные участки с дренированной почвой.

Для создания промежуточного яруса подойдет кореопсис ланцетолистный. Его желтые и оранжевые цветки напоминают небольшие ромашки и хорошо контрастируют с розовым цветением седума.

Интересную композицию можно создать и из нескольких разновидностей седума. Например, темная пурпурная листва и красные звездчатые цветки сорта "Plum Dazzled" создадут заметный контраст с зелено-бордовыми оттенками "Джон Крич". Для вертикального акцента можно добавить более высокий седум "Banana Split", который выделяется шоколадно-коричневой листвой и крупными кремово-желтыми соцветиями.

Таким образом, "Джон Крич" может стать не только практичным решением для заполнения пустующих мест, но и самостоятельным декоративным элементом в каменистом саду, на склоне или в многоуровневой композиции.

Смотрите видео - как избавиться от сорняков:

В видео автор проводит практическое сравнение бюджетных средств против сорняков. Он тестирует различные препараты на нескольких видах нежелательной растительности, наблюдает за результатами обработки и оценивает, насколько эффективно каждое средство справляется со своей задачей.

В конце автор сопоставляет полученный эффект и стоимость препаратов, чтобы определить, какие из доступных вариантов действительно заслуживают внимания.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: House Digest

House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению хозяйства.

Ежемесячная аудитория достигает порядка 7 миллионов уникальных пользователей.

Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад".

Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.

На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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