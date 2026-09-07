Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

Осень - подходящее время для омоложения ирисов, особенно если кусты стали слишком густыми, а цветов стало меньше.

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Когда высаживать ирисы в сентябре / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Когда лучше всего делить ирисы осенью

Как правильно выкопать, разделить и посадить корневища ирисов

Как ухаживать за рассаженными ирисами до наступления зимы

Бородатые ирисы способны расти на одном месте годами, но со временем их корневища чрезмерно разрастаются. Кусты становятся густыми, растениям не хватает пространства, а цветение постепенно ослабевает.

Именно поэтому в начале осени стоит провести деление, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем сезоне, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

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Оптимальное время для деления

Лучше всего рассаживать ирисы через 6–8 недель после окончания их цветения. В большинстве регионов Украины это приходится на август–сентябрь. Важно завершить работу до наступления устойчивого похолодания, чтобы корневища успели укорениться до зимы. Не стоит проводить процедуру во время цветения или в период длительных дождей, ведь избыток влаги может вызвать загнивание.

Обычно ирисы нуждаются в делении раз в 4–5 лет, но если кусты слишком разрослись или цветение стало слабым, работу можно провести раньше.

Подготовка места для посадки

Ирисы любят солнечные участки с лёгкой, хорошо дренированной почвой. Застой воды опасен для корневищ, поэтому на тяжёлых почвах стоит добавить компост или другие материалы, улучшающие водопроницаемость. Место для новой посадки желательно подготовить заранее, чтобы растения сразу получили оптимальные условия.

Как правильно выкопать и разделить куст

Перед работой землю лучше слегка увлажнить. Куст обкапывают по кругу и осторожно извлекают из почвы. Корневища очищают от земли и внимательно осматривают. Старую центральную часть, утратившую жизнеспособность, не используют для посадки. Здоровые сегменты делят острым чистым ножом или руками так, чтобы каждая часть имела корневище с почкой или веером листьев. Листья укорачивают примерно наполовину, а срезы оставляют подсохнуть на несколько часов в затененном месте.

Посадка после деления

Для посадки готовят неглубокую ямку и формируют в центре небольшой холмик. На него помещают корни, засыпая их землёй. Верхняя часть корневища должна оставаться над поверхностью или быть лишь слегка прикрыта почвой. Чрезмерное заглубление может привести к загниванию. Расстояние между растениями должно составлять 30–45 см. После посадки землю слегка поливают.

Уход до зимы

Чтобы молодые растения лучше прижились, почву можно замульчировать тонким слоем органического материала, но не засыпать им сами корневища. В сухую погоду посадки периодически поливают, а с наступлением холодов полив сокращают. Главное - не допустить чрезмерного увлажнения, ведь это может повредить корням.

Смотрите видео о том, что нужно сделать с ирисами после цветения:

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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