Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

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Замиокулькас считается одним из самых выносливых комнатных растений. Он способен долгое время обходиться без полива и хорошо переносит неидеальные условия. Однако при надлежащем уходе растение активно выпускает новые побеги и формирует здоровые, блестящие листья.
Главред расскажет, чем подкормить замиокулькас в сентябре.
Уход за замиокулькасом в сентябре
В это время замиокулькас нуждается в более осторожном поливе, пишет Deccoria. Его толстые побеги и листья накапливают влагу, поэтому достаточно увлажнять почву раз в 4–6 недель, когда верхний слой подсохнет на несколько сантиметров. Излишки воды в поддоне следует сразу удалять, чтобы избежать загнивания корней.
Что касается удобрений, то в сентябре ещё можно дать растению питательный раствор, но только один раз. Зимой подкормку прекращают, ведь в состоянии покоя замиокулькас не усваивает минералы и легко страдает от перенасыщения.
Домашняя питательная смесь из моркови и чеснока
Вместо покупки готовых удобрений можно приготовить простое средство из двух овощей, которые всегда есть на кухне. Морковь содержит калий, фосфор, кальций, магний, железо и витамин А - элементы, которые поддерживают рост и укрепляют ткани растения. Чеснок добавляет не только минералы, но и сернистые соединения, которые действуют как естественная защита от бактерий и гнили.
Очистите одну среднюю морковь и четыре зубчика чеснока, нарежьте их кусочками и измельчите в блендере с литром кипяченой воды комнатной температуры. Смесь взбивайте несколько минут, после чего процедите. Полученную жидкость используйте для полива замиокулькаса - достаточно трех четвертей стакана для среднего горшка. Остаток можно использовать для других комнатных растений, например сансевиерии или антуриума.
Такой натуральный кондиционер действует мягко, не перегружает почву и в то же время стимулирует образование новых листьев. Кроме того, он помогает защитить корневую систему от болезнетворных микроорганизмов. Использовать его рекомендуем раз в месяц в период активного роста - с весны до начала осени.
Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за замиокулькасом:
@yuliia_drozd Ответ пользователю @Христина ?:??? Основное о замиокулькасе. Что и как сделать, чтобы он был большим и красивым❤️ За дополнительными советами приходите ко мне на консультацию? #замиокулькас#уходзазамиокулькасом#цветочнаяэстетика#уходзавазонами#комнатныерастениядляинтерьера#лайфхакидлякомнатныхрастений#украшениядлякомнатныхрастений#купитькомнатныерастения#комнатныерастения#комнатныерастениядляинтерьера #растенияукраины#растениядлядома♬ оригинальный звук - yuliia_drozd
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Об источнике: Deccoria
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