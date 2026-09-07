Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

Если замиокулькас давно не дает новых побегов, в начале осени стоит позаботиться о нём, обеспечив правильный уход.

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Уход за замиокулькасом в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как часто подкармливать замиокулькас

Замиокулькас считается одним из самых выносливых комнатных растений. Он способен долгое время обходиться без полива и хорошо переносит неидеальные условия. Однако при надлежащем уходе растение активно выпускает новые побеги и формирует здоровые, блестящие листья.

Главред расскажет, чем подкормить замиокулькас в сентябре.

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Уход за замиокулькасом в сентябре

В это время замиокулькас нуждается в более осторожном поливе, пишет Deccoria. Его толстые побеги и листья накапливают влагу, поэтому достаточно увлажнять почву раз в 4–6 недель, когда верхний слой подсохнет на несколько сантиметров. Излишки воды в поддоне следует сразу удалять, чтобы избежать загнивания корней.

Что касается удобрений, то в сентябре ещё можно дать растению питательный раствор, но только один раз. Зимой подкормку прекращают, ведь в состоянии покоя замиокулькас не усваивает минералы и легко страдает от перенасыщения.

Домашняя питательная смесь из моркови и чеснока

Вместо покупки готовых удобрений можно приготовить простое средство из двух овощей, которые всегда есть на кухне. Морковь содержит калий, фосфор, кальций, магний, железо и витамин А - элементы, которые поддерживают рост и укрепляют ткани растения. Чеснок добавляет не только минералы, но и сернистые соединения, которые действуют как естественная защита от бактерий и гнили.

Очистите одну среднюю морковь и четыре зубчика чеснока, нарежьте их кусочками и измельчите в блендере с литром кипяченой воды комнатной температуры. Смесь взбивайте несколько минут, после чего процедите. Полученную жидкость используйте для полива замиокулькаса - достаточно трех четвертей стакана для среднего горшка. Остаток можно использовать для других комнатных растений, например сансевиерии или антуриума.

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Такой натуральный кондиционер действует мягко, не перегружает почву и в то же время стимулирует образование новых листьев. Кроме того, он помогает защитить корневую систему от болезнетворных микроорганизмов. Использовать его рекомендуем раз в месяц в период активного роста - с весны до начала осени.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за замиокулькасом:

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