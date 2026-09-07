Украину разогреет до +33 градусов: где ожидаются грозы и град

Синоптик подчеркнул, что украинцам не стоит ожидать сильных и продолжительных дождей.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине до 13 сентября

Где прогнозируется сильный ветер и град

Погода в Украине в течение недели, с 7 по 13 сентября, будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температурный режим прогнозируется выше климатической нормы во всех регионах Украины, но самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных регионах страны и Крыму.

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"Периодически будут проходить кратковременные дожди в сопровождении грозы и порывистого ветра. Однако сильных и продолжительных дождей ждать не стоит, поскольку атмосферное давление будет выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором удалении от Украины. Таким образом, метеорологическое лето пока что продлится еще некоторое время", - подчеркнул синоптик.

Погода 7 сентября

В понедельник ожидается погода без осадков на всей территории Украины, лишь ночью на крайнем востоке пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса, на крайнем юге местами до +26 градусов.

Погода 7 сентября / фото: meteoprog

Погода 8 сентября

Во вторник погодные условия в Украине будет определять антициклон, поэтому на всей территории ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8…+13 градусов, в северных и восточных областях местами +5…+7 градусов; днем +21…+26 градусов.

Погода 8 сентября / фото: meteoprog

Погода 9 сентября

В среду продолжится период спокойной и устойчивой антициклональной погоды. Осадков по всей Украине не предвидится. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, на юге местами до +16 градусов; днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, в западных областях местами +30...+33 градуса.

Погода 9 сентября / фото: meteoprog

Погода 10 сентября

В четверг на большей части территории Украины ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Лишь днем в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и мелкий град. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 градусов; днем потеплеет до +28...+33 градусов.

Погода 10 сентября / фото: meteoprog

Погода 11 сентября

В пятницу небольшие кратковременные дожди возможны в северных областях Украины. На остальной территории осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +12…+18 градусов, днем в северных и западных регионах +21…+26 градусов, на остальной территории страны +26…+31 градус.

Погода 12 сентября

В субботу небольшие дожди под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут в западных и центральных областях. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 градусов; в дневные часы в восточных, южных и Днепропетровской областях +28…+33 градуса, в остальных регионах страны +20…+25 градусов.

Погода 13 сентября

В воскресенье в Украине ожидается погода без значительных осадков, лишь ночью на севере Левобережья пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, в южной половине местами до +20 градусов; днем +22…+27 градусов, в Одесской области и Крыму местами до +30 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что из-за похолодания не стоит расстраиваться, ведь эта неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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