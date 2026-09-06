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США увеличат производство ракет для Patriot: Зеленский раскрыл сроки

Алексей Тесля
6 сентября 2026, 22:29
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Президент рассчитывает, что новые американские ЗРК послужат для защиты Украины.
Зеленский, ракеты Patriot
Владимир Зеленский сообщил об увеличении производства ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главное из заявлений Зеленского:

  • Америка увеличит объемы производства ракет для Patriot
  • Украина рассчитывает на новые поставки из США

В 2027 году США увеличат производство ракет для систем ПВО Patriot, Украина рассчитывает на увеличение объема антибаллистических ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Американская сторона увеличит в следующем году объемы производства антибаллистических ракет для Patriot. И мы рассчитываем, что мы сможем в любом случае, дай Бог, война закончится, все равно нам это понадобится. Мы рассчитываем на такие системы для защиты нашего государства. Поэтому будем увеличивать в следующем году объем. Я в этом абсолютно уверен", – сказал он.

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Президент также анонсировал встречи в Норвегии и Канаде для усиления украинских антибаллистических возможностей.

"У меня будут встречи в Норвегии, в Канаде. Мы должны закрыть несколько вещей. Наша украинская антибаллистическая система – в ближайшее время у нас будут соответствующие встречи. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы государства, производство ракет для Patriot увеличивает Германия.

"Они имеют соответствующие лицензии, и там у нас отдельные договоренности", – отметил Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Производство ракет для Patriot в Украине: сроки и перспективы

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты попытались оценить, сколько времени потребуется для реализации такого масштабного проекта.

Организовать полноценное производство в короткие сроки практически невозможно. Украине предстоит решить сразу несколько важных задач: получить необходимые технологии, подготовить производственные мощности, приобрести и установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и наладить стабильные поставки всех необходимых комплектующих.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты без задержек и работы начнутся оперативно, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне продолжающегося увеличения Россией выпуска баллистических ракет, в том числе предназначенных для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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