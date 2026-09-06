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Заплатила дважды, а деньги не вернули: люди жалуются на работу ПриватБанка

Сергей Кущ
6 сентября 2026, 11:46
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Дополнительные претензии женщины касаются работы контакт-центра ПриватБанка.
Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24
Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

  • Клиентка пожаловалась на задержку возврата после сбоя оплаты
  • Покупку пришлось оплатить повторно
  • Возврат, по ее словам, может занять до 120 дней

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на длительное ожидание возврата средств после неудачной оплаты покупки. По ее словам, терминал сообщил об ошибке операции и предстоящем возврате денег, однако спустя несколько недель вопрос так и не был решен.

Инцидент, по ее словам, произошел 6 августа 2026 года. Женщина рассчитывалась в магазине картой ПриватБанка через терминал этого же банка.

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Во время проведения операции на экране устройства появилось сообщение об ошибке платежа. Одновременно система уведомила клиентку, что списанные средства должны быть возвращены.

"На экране появилось сообщение об ошибке платежа и о том, что средства будут возвращены", - рассказала женщина.

Клиентка утверждает, что ожидала возврата денег до 12 августа, однако средства так и не поступили.

В результате ей пришлось повторно оплатить покупку, после чего женщина обратилась в банк и зарегистрировала заявку на возврат средств по первой операции.

Однако на момент публикации отзыва, по ее словам, обращение все еще не было рассмотрено.

Особенно клиентку возмутил возможный срок ожидания. Как утверждает женщина, ей сообщили, что процедура возврата может продолжаться от 45 до 120 дней.

"На сегодняшний день заявка не рассмотрена, а возврат средств осуществляется в течение 45–120 дней", - говорится в отзыве.

Дополнительные претензии женщины касаются работы контакт-центра ПриватБанка.

По ее словам, при повторных обращениях сотрудники поддержки предоставляют разную информацию относительно дальнейшего рассмотрения ситуации.

"Контакт-центр каждый раз приводит разные версии развития событий, а заявку так никто и не начал рассматривать", - утверждает клиентка.

Таким образом, женщина оказалась в ситуации, когда первоначальная операция завершилась ошибкой, покупку пришлось оплачивать второй раз, а сроки возврата денег по неудачному платежу остаются для нее неопределенными.

На момент подготовки материала публичного комментария ПриватБанка непосредственно по описанной клиенткой ситуации нет.

Напомним, ранее представитель пресс-службы ПриватБанка сделал важное заявление по поводу проблем с платежами. Он подчеркнул, что массовый сбой платежей существенно повлияет на дальнейшее развитие событий в работе терминалов и сервисов обработки транзакций, и банк продолжит информировать клиентов по мере развития ситуации. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиентка ПриватБанка во время обращения на финансовом портале заявила о длительной задержке возврата средств. По ее словам, задержка возврата средств создает значительные трудности для бытовых расходов и вынуждает обращаться в банк повторно для урегулирования спорной операции.

Как ранее сообщал Главред, клиент высказал позицию по поводу ошибки терминала. Он обратил внимание на сложные сбой банкомата и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

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