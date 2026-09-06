Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: Рязань и Ростов атаковали дроны, есть прилеты и пожары

Кратко:
- Дроны атаковали Рязань и Ростовскую область
- В Рязани после атаки вспыхнул Рязанский НПЗ, над городом поднялся дым
- В Ростовской области после ночной атаки сообщали о пожарах и попаданиях
В ночь на 6 сентября беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области России. В Рязани под ударом оказался один из крупнейших НПЗ РФ, а в Ростове и Батайске всю ночь раздавались взрывы и работала ПВО. Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.
В Рязани, по данным мониторинговых каналов, под удар мог попасть Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
После взрывов в районе предприятия вспыхнул пожар, над местом возгорания виден густой дым. В сети также распространяются кадры с последствиями атаки.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.
Также в Рязани сообщали о возможной атаке на склад Ozon. По другой информации, взрыв произошел где-то вблизи объекта.
Атака на Ростов
Неоднократно взрывы раздавались и в Ростовской области. В течение ночи местные жители сообщали о пролетах беспилотников, работе ПВО и взрывах. После атаки в Ростове возник пожар.
Шумно было и в Батайске, который расположен примерно в 8 км от Ростова-на-Дону. По сообщениям местных жителей, там работала противовоздушная оборона.
OSINT-каналы также сообщили, что из-за работы российских средств РЭБ один из дронов попал в многоэтажный дом в Ростове.
Атаку на Ростовскую область подтвердил губернатор региона Юрий Слюсар. По его словам, в течение ночи в области уничтожили около трёх десятков БПЛА.
"️Сегодня ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чортковском районах", - написал он.
Как украинские удары по территории РФ влияют на Путина
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, кремлевский диктатор недавно усилил охрану для себя и высокопоставленных чиновников РФ. ФСО резко усилила меры безопасности вокруг Путина и его окружения.
Причин такого решения две. Первая - это удары украинских беспилотников вглубь России. Вторая - рост числа убийств и покушений на высокопоставленных российских военных по всей России.
Удары вглубь РФ - последние новости
Как писал Главред, утром 4 сентября беспилотники достигли российской Республики Башкортостан и атаковали город Стерлитамак, расположенный на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной. Под удар БПЛА, вероятно, попал объект нефтехимической промышленности.
Кроме того, в ночь на 4 сентября город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, дроны поразили установки противовоздушной обороны России, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию.
Напомним, в ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и "прилетах" в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
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Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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