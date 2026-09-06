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Как правильно мыть деревянную кухонную доску: лайфхак от профессионального повара

Анна Косик
6 сентября 2026, 02:53
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Повар объяснил, почему важно время от времени посыпать деревянную доску солью и содой.
Как правильно мыть деревянную кухонную доску: лайфхак от профессионального повара
Лучшие способы отмыть деревянную доску / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно мыть деревянную кухонную доску
  • Как удалить пятна и царапины с доски
  • Как правильно сушить и хранить деревянную доску

Деревянная кухонная доска требует особого ухода, ведь при регулярном использовании на её поверхности могут оставаться частицы продуктов, в результате чего образуются пятна и появляется неприятный запах.

Однако Главред узнал, что профессиональный повар Александр Огородник в TikTok показал простой способ очистки доски и рассказал, как поддерживать её в надлежащем состоянии.

видео дня

Как правильно мыть деревянную доску после использования

Повар советует очищать деревянную доску после каждого использования, независимо от того, какие продукты на ней нарезали. Для обычной мойки достаточно моющего средства, губки и теплой воды.

"Наносим обычное моющее средство. Берем губку и аккуратно протираем дощечку. Затем промываем ее в теплой воде", - пояснил повар.

Как очистить деревянную доску от пятен

Для дополнительной очистки деревянной кухонной доски Александр Огородник советует воспользоваться крупной солью и лимоном. По его словам, соль выполняет роль своеобразного скраба, а лимоном нужно протереть поверхность доски.

"И теперь нужно оставить доску на 2 минутки, чтобы она немного прокисла", - добавил Огородник.

Как убрать царапины с деревянной доски

Для царапин повар предлагает дополнительно использовать пищевую соду. Ее нужно насыпать на поверхность доски, а затем протереть ее лимоном.

После такой обработки доску нужно еще раз тщательно промыть теплой водой.

Как правильно сушить деревянную кухонную доску

После мытья важно не оставлять деревянную доску мокрой. Огородник советует обязательно вытирать её насухо, а для дальнейшего хранения выбирать сухое место с хорошей вентиляцией.

Смотрите видео о том, как правильно мыть деревянные кухонные доски:

@o_gorodnik ❓Как ухаживать за кухонными досками??? 1. Мытье. После каждого использования тщательно мойте доску вручную с мягким моющим средством и теплой водой. Старайтесь не погружать доску в воду, чтобы предотвратить разбухание и растрескивание. 2. Сушка. Сразу после мытья вытрите доску чистым полотенцем и дайте ей высохнуть на воздухе. Лучше всего ставить доску вертикально для циркуляции воздуха. 3. Дезинфекция. Лимон и соль: для дезинфекции и удаления запахов посыпьте доску крупной солью, а затем протрите поверхность половинкой лимона. Оставьте на несколько минут, затем смойте тёплой водой и высушите. Уксус: Периодически протирайте доску раствором белого уксуса, чтобы уничтожить бактерии. 4. Устранение царапин и пятен Сода: Для удаления пятен и царапин посыпьте доску пищевой содой и потрите влажной губкой или тканью. Промойте и высушите доску. ❗️❗️❗️ И самое главное 5: Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить "Нравится"❤️ и написать "спасибо" в комментариях, всех обнял☺️??.#лайфхак#чистка#кухня#повар#кулинария#уход#доска♬ оригинальный звук - o_gorodnik

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О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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