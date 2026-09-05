Путин заговорил о перемирии, а Уиткофф рассыпался в комплиментах: детали встречи

Кратко:
- Путин заявил, что РФ не наносила ударов по Киеву с начала суток
- Договоренностей о прекращении огня с Украиной на срок более трёх дней нет
- РФ будет гарантировать безопасность американских переговорщиков
Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня с Украиной на срок более трех дней договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.
В начале встречи Путин заявил, что ситуация, подлежащая обсуждению, является сложной. Он также передал президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания. По словам российского лидера, Трамп не прекращает попыток внести вклад в урегулирование российско-украинского "конфликта".
На встрече также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Путин отметил, что после Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.
Российский лидер также заявил, что контакты такого уровня "всегда идут на пользу", а Москве якобы комфортно работать с американскими представителями.
Кроме того, Путин заявил, что Россия получила предложение о паузе в ударах по Киеву по официальным каналам - через спецслужбы и дипломатические структуры. По его словам, удары по столице Украины не наносились с начала суток.
"Россия не договаривалась с Украиной о более широком прекращении огня на три дня", - заявил он.
Уиткофф поблагодарил российского диктатора за встречу и назвал общение с ним "одной из лучших и самых запоминающихся историй", о которых он будет вспоминать на пенсии. Он также передал Путину наилучшие пожелания от Трампа.
По словам Уиткоффа, Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования войны. В свою очередь Путин заявил, что Россия "сделает все от неё зависящее для обеспечения безопасности переговоров" и американских посредников Уиткоффа и Кушнера.
Видео встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером смотрите по ссылке.
Чем коварно прекращение ударов РФ - объяснение эксперта
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание, что объявленная Кремлем пауза касается только Киева, а не Киевской области или других регионов Украины.
"Путин дает указание три суток не наносить удары по Киеву, по гражданскому населению. Но не дает указаний не наносить удары по Киевской области и другим регионам и городам Украины. И это „прекращение огня", - подчеркнул он.
По его мнению, такая позиция в очередной раз демонстрирует, что именно Россия и Путин не хотят окончания войны.
Временное прекращение ударов - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение серии ударов по украинским регионам в ночь на 5 сентября. РФ продолжила атаки на Украину и игнорировала предложения о перемирии.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина предложила ввести режим прекращения огня и донесла эту инициативу до Кремля. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня было передано лично Путину, но реакции со стороны России не последовало.
Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский диктатор поручил приостановить удары по Киеву. По сообщению Кремля, распоряжение вступило в силу с полуночи 5 сентября.
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О персоне: Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.
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