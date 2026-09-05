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Когда бросать макароны в воду: шеф-повара назвали главное правило

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 18:47
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Как правильно варить пасту и добиться идеальной текстуры al dente / Почему сухие макароны нужно опускать в кипящую воду, а для свежей пасты другие правила.
Как правильно варить макароны
Как правильно варить макароны / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как не испортить пасту во время варки
  • Когда пасту можно варить в холодной воде
  • Почему крахмалистая вода важна для соуса

Большинство людей допускали хотя бы одну ошибку при приготовлении пасты, считая этот процесс слишком простым. Однако три опытных шеф-повара развеяли популярные мифы и объяснили, как температура воды влияет на конечный вкус и текстуру блюда. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания Simply Recipes, секрет удачной пасты заключается не только в качестве макаронных изделий, но и в правильном моменте их закладки в кастрюлю.

видео дня

Макароны нужно опускать только в кипящую воду

Классическую сухую пасту рекомендуют опускать в воду, которая активно кипит. Высокая и стабильная температура помогает макаронам равномерно готовиться и способствует получению упругой текстуры al dente.

Важно также не забывать о достаточном количестве воды и периодически перемешивать пасту, особенно в начале приготовления, чтобы изделия не слипались.

Свежая паста требует более деликатного приготовления

Для свежей и фаршированной пасты, в частности равиоли, подход может быть несколько иным. Слишком интенсивное кипение может повредить нежное тесто, из-за чего начинка может оказаться в воде.

В таком случае воду сначала доводят до кипения, а затем немного уменьшают огонь. Пасту осторожно опускают в воду и следят, чтобы она не разварилась и не потеряла форму.

Видео о том, как правильно варить макароны, можно посмотреть здесь:

Холодная вода также может использоваться

Варка пасты, начиная с холодной воды, не является универсальным способом, но в отдельных случаях он может быть полезен. Такой метод способствует более активному переходу крахмала в воду, что может стать преимуществом при приготовлении соуса.

Крахмалистая вода помогает сделать соус гуще и способствует тому, чтобы он лучше сочетался с макаронами. Именно поэтому воду после варки пасты часто не рекомендуют сразу выливать - небольшое её количество может понадобиться для доведения соуса до нужной консистенции.

Какие крупы нужно промывать
Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Какой способ выбрать

Для обычной сухой пасты лучше всего придерживаться традиционного способа - опускать её в активно кипящую воду. Свежие и фаршированные изделия требуют более осторожного нагрева, тогда как метод с холодной водой может быть полезен для отдельных блюд, где важна особенно крахмалистая основа для соуса.

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О ресурсе: Simply Recipes

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