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Зеленский после переговоров с командой Трампа заявил о режиме без ударов

Алексей Тесля
5 сентября 2026, 18:20
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Украина готова соблюдать режим прекращения воздушных ударов, подчеркнул президент.
Стив Уиткофф, Кушнер, Зеленский
Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

  • В субботу, воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве
  • Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждут в Киеве для переговоров

Президент Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Дональда Трампа, которые находятся с визитом в стране-агрессоре РФ.

"Они уже начали сегодня работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, задействованных в переговорном процессе. Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву", – написал глава государства.

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Президент добавил, что на дипломатическом треке действия украинской стороны должны быть "на сто процентов сильными и эффективными".

"План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", – резюмировал он.

Что предшествовало

Ранее появилась информация о том, что Владимир Путин отдал приказ о прекращении ударов по Киеву с полуночи 6 сентября сроком на трое суток. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Стив Уиткофф
/ Инфографика: Главред

Предложение о перемирии

Ранее СМИ и блогеры со ссылкой на собеседников в силовом блоке сообщили, что украинские подразделения якобы получили распоряжение о соблюдении режима тишины с 5 по 8 сентября на земле, в воздухе и на море. После продолжения обстрелов со стороны РФ 5 сентября в Вооруженных силах Украины выступили с заявлением, что они продолжают выполнять определенные задачи по обороне Украины согласно плану, а одностороннее прекращение огня невозможно из-за опасности для жизни и здоровья военнослужащих.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер планируют посетить Киев в воскресенье, 6 сентября, после очередной поездки в Москву. Трамп заявил, что Кушнер и Уиткофф везут с собой предложение о прекращении войны. В то же время, по данным дипломатических источников, в РФ перспективы достижения договоренностей о прекращении войны РФ против Украины во время визита спецпосланников Трампа в Москву оценивают крайне пессимистично, поскольку российское руководство готово прекращать войну только на условиях РФ.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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перемирие Владимир Зеленский Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф
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