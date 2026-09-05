Высотка СССР, которую окрестили самой уродливой в мире: как выглядит и где находится

Главное из новости:
- Башню "Романита" построили в Кишиневе в 1978–1986 годах
- Она насчитывает 22 этажа, 16 из которых - без нижних опор
- Жильцы самовольно достраивают балконы, перегружая каркас
Жилую башню "Романита" в Кишиневе, которую французские документалисты в 2019 году назвали самым уродливым зданием в мире, постепенно доводят до необходимости капитального ремонта сами жильцы: они самовольно застраивают балконы кирпичом, деревом и цементом, создавая дополнительную нагрузку на несущие конструкции, сообщает Revista Casa e Jardim.
Цилиндрическое высотное здание возводилось с 1978 по 1986 год по проекту архитектора Олега Вронского. Здание должно было снизить острый дефицит жилья в столице Молдовы, которая в то время стремительно разрасталась, и надолго стало самым высоким сооружением города.
Консольное ядро и 16 этажей без опор
Высота здания составляет около 77 метров, оно имеет 22 этажа и два подземных технических уровня. Прорывом для 1970-х годов стало инженерное решение: 16 жилых этажей выступают наружу без опор под ними и удерживаются исключительно на центральном железобетонном ядре - именно это придало башне характерный стройный силуэт.
Внутренняя планировка подчинялась тогдашним нормативам, согласно которым на одного человека отводилось всего 6 квадратных метров. Каждая секция состояла из двух небольших комнат на четырех жильцов, прихожей и санузла, а кухни и зоны отдыха были общими для всего этажа и выходили на круговой коридор с естественным освещением.
Столовая, спортзал и кафе с видом, которых так и не появилось
По первоначальному замыслу башня не должна была стоять изолированно - она была частью более широкого жилого комплекса. В него планировали включить большую общую столовую, спортивный зал, благоустроенные пешеходные зоны и площадки для отдыха, а на верхних этажах рассматривали возможность создания двухуровневого смотрового кафе.
После распада СССР эти планы остались на бумаге, а коммерческие помещения нижних этажей были частично заброшены или разрушены вандалами.
Следующий удар по зданию нанесла приватизация 1990-х годов. Из-за тесноты квартир жильцы начали расширять свои жилые площади за счёт балконов, и несогласованные пристройки не только нарушили целостность фасадов, но и перегрузили консольные конструкции. Каркас в целом остается устойчивым, однако "Романита" уже нуждается в капитальном ремонте.
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Об источнике: Revista Casa e Jardim
Revista Casa e Jardim - популярный бразильский ежемесячный журнал, основанный в 1953 году, который является одним из самых влиятельных изданий в сфере архитектуры, дизайна интерьера, ландшафтного искусства и декора. Журнал предлагает читателям вдохновляющие фотообзоры современных жилых помещений, практические советы по обустройству дома, актуальные тренды и идеи для создания уютного и функционального пространства. Издание ориентировано на широкий круг читателей - от профессиональных дизайнеров и архитекторов до всех, кто стремится обновить свой дом или сад.
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