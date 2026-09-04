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Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским - новые детали

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 18:23
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Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным и Зеленским.

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали
Уиткофф и Кушнер отправляются к Путину и Зеленскому - подробности визита / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Посланцы Трампа проведут переговоры в Москве и Киеве
  • Украина сомневается в готовности Путина к дипломатии

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с этим вопросом.

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Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Уиткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с момента возвращения президента Трампа на пост", - говорится в материале.

По данным издания, возможность поездки в Киев американская и украинская стороны обсуждали в течение нескольких месяцев.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Окончательное решение о визите было принято лишь после нескольких изменений в планах. В последние дни поездку несколько раз отменяли и возобновляли из-за различных обстоятельств, сообщили чиновники.

Контакты Вашингтона с Москвой и Киевом в последние месяцы не принесли заметного результата. Переговорный процесс при посредничестве администрации Трампа был приостановлен в середине февраля после начала войны в Иране, хотя Уиткофф и Кушнер продолжали отдельные контакты с российскими и украинскими представителями.

Отдельный дипломатический канал накануне использовал директор ЦРУ Джон Ретклифф. Около десяти дней назад он посетил Москву и встретился с руководителями российских разведывательных и силовых структур.

Целью этих контактов было выяснить, готовы ли российские силовики убедить Путина перейти к дипломатическому урегулированию. В то же время в Киеве оценивают перспективы такого шага значительно сдержаннее.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Украинская сторона считает, что Москва может использовать переговоры не для прекращения боевых действий, а для подготовки к новому этапу войны. По словам украинских чиновников, разведка располагает данными о планах Путина по масштабной эскалации.

На фоне дипломатических контактов Россия усилила ракетные и беспилотные атаки по украинским городам, в частности по Киеву.

Еще одним фактором напряженности остается позиция Кремля относительно формата переговоров. Путин, по данным Axios, отклонил несколько предложений администрации Трампа провести трехстороннюю встречу с участием президентов США, Украины и России.

Каков план Кремля

Кремль заявляет о якобы готовности к миру с Украиной, но в то же время продолжает выдвигать требования, которые фактически означают капитуляцию Киева. Москва также использует противоречивые заявления о переговорах, чтобы скрыть свои истинные цели. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на резкие расхождения в заявлениях Владимира Путина относительно возможности переговоров. 3 сентября на Восточном экономическом форуме российский диктатор заявил о шансе на конструктивный диалог между Москвой и Киевом.

По его словам, именно Россия и Украина в конечном итоге должны решить вопрос о прекращении войны. В то же время Путин заявил, что США и Китай лишь поддерживают переговорный процесс, но не должны его возглавлять.

Впрочем, еще 1 сентября глава Кремля утверждал обратное. Тогда он заявил, что Россия якобы не может вести прямой диалог с Украиной, которую Москва продолжает называть "террористической организацией". При этом Путин подчеркивал решающую роль Соединенных Штатов в переговорах.

Аналогичную позицию продемонстрировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он повторил требования Москвы, которые, по оценке ISW, фактически сводятся к полной капитуляции Украины, хотя Кремль параллельно пытается демонстрировать готовность к дипломатическому процессу.

"Путин и высокопоставленные чиновники Кремля намеренно используют противоречивые формулировки, чтобы скрыть истинную природу нежелания Москвы участвовать в добросовестных переговорах, пытаясь изобразить себя в качестве доброжелательного переговорщика. Однако в то же время РФ придерживается своих максималистских требований относительно капитуляции Украины", - подчеркнули в ISW.

Война России против Украины - что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовили поездку в Москву для переговоров о прекращении войны. Главная цель визита - донести позицию президента США относительно прекращения боевых действий и обсудить замораживание линии фронта.

Источники в СМИ сообщили, что визит в Украину якобы был отложен, но не отменен. По данным источников, поездку Уиткоффа и Кушнера перенесли из-за усиления обстрелов в Киеве.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной активизации мирного процесса в ближайшее время. По его словам, сейчас формируются условия для новой динамики в мирных усилиях и возвращения к активной политико-дипломатической фазе. Сибига также напомнил, что контакты с американской переговорной группой продолжаются на регулярной основе, и призвал следить за новостями.

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Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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