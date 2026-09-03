Берлин готовит масштабный ответ Москве: СМИ раскрыли роль Украины

Германия готовит новое усиление помощи Украине и ужесточает меры против России.

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Берлин готовит масштабный ответ Москве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Немецкие власти планируют передать Украине ударные беспилотники и ракеты для Iris-T

Германия значительно усилит давление на РФ на уровне ЕС

Германия намерена нарастить военную поддержку Украины на фоне признания Берлином причастности России к инциденту с беспилотниками в аэропорту "Лейпциг/Галле", который произошел в начале августа.

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, немецкое правительство готовит новые поставки вооружений Украине в сентябре.

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По данным издания, речь идет о тысячах ударных беспилотников, а также дополнительных ракетах для немецких зенитных комплексов Iris-T. Одновременно Берлин намерен углубить взаимодействие между разведывательными структурами Германии и Украины.

В правительственных кругах также обсуждается возможность оказания Киеву помощи в определении координат российских целей для проведения контрударов. Таким образом, сотрудничество двух стран в разведывательной сфере может выйти на новый уровень.

Одновременно Германия планирует расширить полномочия собственных спецслужб. Как ожидается, осенью Бундестаг рассмотрит законопроект, который позволит немецким разведывательным органам предпринимать так называемые "активные меры" для противодействия враждебным атакам.

В частности, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сможет в будущем получать доступ к компьютерам и серверам злоумышленников и удалять украденную информацию. Кроме того, спецслужбам планируют предоставить возможность вмешиваться в цепочки поставок, в том числе заменять отдельные компоненты в продукции, предназначенной для враждебных государств.

При возникновении серьезной угрозы сотрудники BND смогут проводить кибероперации против IT-инфраструктуры потенциальных противников. Среди возможных целей называются, например, предприятия, выпускающие беспилотники, а также лаборатории, связанные с производством химического оружия. Такие действия могут использоваться для срыва или замедления соответствующего производства.

Параллельно Берлин намерен усиливать санкционное давление на Москву. Помимо ранее объявленных решений, включая закрытие генерального консульства России в Бонне и "Русского дома" в Берлине, Германия выступает за дальнейшее ужесточение ограничений на уровне Евросоюза.

В частности, немецкие власти хотят усилить меры против российского "теневого флота", ввести дополнительные санкции и ужесточить правила въезда граждан России на территорию ЕС.

Россия готовит новый удар по Европе: эксперт рассказал подробности

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что военная провокация России против НАТО произойдет со стопроцентной вероятностью. По его мнению, теракты и диверсии в Европе являются частью единого замысла Кремля, направленного на расшатывание ситуации, создание хаоса и раскол Евросоюза и НАТО. Однако европейские спецслужбы и политики до сих пор недостаточно глубоко оценивают эту угрозу.

Характеризуя нынешнее состояние ситуации с безопасностью в Европе, эксперт подчеркнул отсутствие желания анализировать действия и методы противника:

"Это на сто процентов верно. Считается, что врага нужно знать и необходимо изучать его постулаты, методы и намерения. Но в Европе до сих пор никто не хочет этого делать", - подчеркнул он в интервью "Главред".

Жданов отмечает, что гибридная война РФ против европейских стран уже идет полным ходом, а в ходе расследований очередных диверсий каждый раз обнаруживается российский след. Украина продолжает убеждать партнеров, что в случае отсутствия победы над агрессором сегодня, завтра Россия перенесет боевые действия непосредственно на территорию стран ЕС.

Инцидент с дроном - главное

Как писал Главред, в ночь на 5 августа возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. После этого работа аэропорта была временно приостановлена.

Позже Die Zeit сообщила, что FPV-дрон ударил по наиболее уязвимой части крыла самолета - в районе расположения топливных баков. Это может свидетельствовать о том, что целью атаки было не просто отправить предупреждение, а нанести самолету серьезные повреждения.

25 августа немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой. Предполагается, что он также мог быть связан с атакой на Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет признаки, характерные для устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ). К такому выводу пришли американские и немецкие спецслужбы в рамках расследования возможной диверсии.

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Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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