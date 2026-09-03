Не "ты молодец": как правильно хвалить ребенка, распространенные ошибки родителей

Блогерша объяснила, почему не стоит часто использовать классические фразы для похвалы детей.

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Как не стоит хвалить ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему фраза "ты молодец" может сбить ребенка с толку

Как правильно хвалить ребенка за конкретные действия

Чем заменить общую фразу "ты послушный"

Похвала - важная часть общения с ребенком, однако некоторые привычные фразы не дают ему четкого понимания, за что именно его хвалят. Поэтому родителям не рекомендуют часто их использовать.

Главред узнал, что об этом на YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi. Она объяснила, почему выражения "ты молодец" и "ты послушный" лучше дополнять конкретикой.

видео дня

Почему не стоит просто говорить ребенку "ты молодец"

Фраза "ты молодец" кажется позитивной и ободряющей, но сама по себе она слишком общая. Ребёнку важно понимать, какое именно его поведение или действие было правильным.

"Ребенок на самом деле растерян, ведь не понимает, какие именно его действия являются хорошими, а какие - нет", - пояснила автор видео.

Отказываться от привычных слов похвалы полностью не обязательно. Зато стоит уточнять, за что именно взрослый хвалит ребенка в конкретной ситуации.

"Но если вы так хотите сказать „ты молодец" или „ты послушный", то всегда уточняйте, за что именно вы хвалите ребенка в этот момент", - отметила блогерша.

Как правильно хвалить ребенка

Вместо общей оценки родителям стоит называть конкретное действие, которое совершил ребенок. Например, если ребенок рисует и старается не выходить за контуры, можно обратить внимание именно на его старание и результат.

"Ты такой молодец, что так стараешься и не выходишь за линию. У тебя неплохо получается", - привела пример автор видео.

Чем заменить фразу "ты послушный"

Еще одно распространенное выражение, которое взрослые используют для похвалы, - "ты послушный". Однако и здесь лучше объяснить ребенку, какое именно поведение родители считают хорошим.

"Ты знаешь, ты такой послушный, ты даже все фломастеры собрал, а не сбросил в кучу, спасибо", - привела ещё один пример блогерша.

Смотрите видео с объяснением блогерши:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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