Доллар и евро внезапно полетели вверх: появился новый курс валют на 4 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 4 сентября.

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Курс валют на 4 сентября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 4 сентября

Насколько подорожал курс евро

Каким будет курс злотого 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро поднялись в цене. Курс злотого по отношению к гривне также показал рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 4 сентября

К пятнице официальный курс доллара США несколько вырос. НБУ повысил курс американской валюты на 12 копеек - до 44,72 гривни за доллар.

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Курс евро на 4 сентября

Курс евро взлетел вверх. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,93 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 29 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 4 сентября

Злотый также ослабил свои позиции. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 4 сентября по сравнению с 3 сентября на 7 копеек - до 11,93 гривни.

Что будет с долларом и евро с 7 по 13 сентября

Доллар с 7 по 13 сентября будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро, скорее всего, будет держаться в коридоре 51,5–52,5 грн. Об этом в комментарии Главреду заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Он отметил, что последствия атак страны-агрессора России на энергетическую и логистическую инфраструктуру остаются главным риском для курса гривны в первой половине сентября, хотя общая ситуация на валютном рынке выглядит относительно предсказуемой.

На наличном рынке с 7 по 13 сентября дефицита валюты не прогнозируется - курсы банков и обменных пунктов будут оставаться близкими к межбанковским показателям, а кратковременные периоды повышенного спроса не должны вызвать ажиотажа.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 сентября Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подорожали.

Ранее сообщалось, что в начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается. Курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн, но ситуация действительно останется напряженной.

Напомним, что резкого падения гривны в 2026 году не ожидается. В настоящее время украинская валюта имеет два ключевых "столпа" поддержки - международную финансовую помощь и валютные ограничения.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, осуществляющий единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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