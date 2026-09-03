СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что 'этого не должно было произойти'

Заместитель командира РДК, по данным СБУ, поддерживал контакты с ФСБ.

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Кадры с места перестрелки в Киеве, Степан Каплунов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Заместитель командира РДК получал от ФСБ задания на ликвидацию военных

Фигурант признал контакты с ФСБ и сотрудничал со следствием

Между сотрудниками СБУ и ГУР возникла недопустимая конфликтная ситуация

Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ в Киеве произошла во время неотложных следственных действий по делу о подготовке покушения на представителя российского оппозиционного движения. Преступление по заказу ФСБ РФ планировали совершить в День Независимости Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе утверждают, что в рамках контрдиверсионной работы раскрыли контакты заместителя командира Российского добровольческого корпуса Международного легиона ГУР МОУ с представителями российских спецслужб. По информации СБУ, он должен был организовать покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который планировал приехать в Украину.

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Кроме того, согласно материалам Службы безопасности, в ходе контактов с представителями ФСБ военнослужащий получил задание на ликвидацию других военнослужащих Сил обороны Украины. За выполнение этих заданий ему обещали денежное вознаграждение.

"Благодаря упреждающей работе СБУ подготовку преступления удалось своевременно пресечь. В дальнейшем с участием указанного военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий", - сообщили в СБУ.

Фигурант признал контакты с ФСБ

В Службе безопасности заявили, что военнослужащий признал факт контактов с российской спецслужбой и предоставил соответствующую информацию. Это, по данным СБУ, позволило установить всю цепочку лиц, которые могли быть причастны к подготовке преступления.

Также правоохранители зафиксировали в телефоне фигуранта переписку с представителем ФСБ РФ. В СБУ пояснили, что в связи с признанием контактов с ФСБ и сотрудничеством со следствием меры пресечения в отношении него не применялись.

Почему произошла стрельба

В СБУ отметили, что во время проведения неотложных следственных действий по сбору и фиксации доказательств возникла конфликтная ситуация между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ, которая в результате привела к перестрелке. В спецслужбе назвали случившееся "абсолютно недопустимой конфликтной ситуацией".

"Этого точно не должно было произойти", - заявили в СБУ.

В настоящее время расследование перестрелки ведет Государственное бюро расследований. В Службе безопасности заверили, что оказывают следствию максимальное содействие для объективного и беспристрастного установления всех обстоятельств инцидента.

Была ли согласована операция между СБУ и ГУР - мнение эксперта

Генерал-майор запаса СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун в комментарии Главкому заявил, что сама операция, скорее всего, была согласована между руководством СБУ и ГУР, однако могут возникать вопросы относительно правовых рамок проведения соответствующих действий.

"Я не думаю, что это правильно. Есть Служба безопасности, есть ГБР, есть Национальная полиция, в крайнем случае - Национальная гвардия, которая обладает соответствующими полномочиями. Когда же вместо этого появляются представители боевых подразделений с оружием и начинают что-то выяснять сами - это уже совсем другая история", - сказал Ягун.

Эксперт также предположил, что причиной конфликта могла стать утечка информации об операции. Он провел параллель с ситуацией вокруг командира РДК Дениса Капустина, когда ГУР в свое время инсценировало его гибель, чтобы разоблачить российских заказчиков покушения.

Ягун добавил, что двух сотрудников СБУ, находившихся на месте, он знает лично и считает, что они могли стать жертвами провокации.

Перестрелка между СБУ и ГУР 2 сентября - что известно

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила о перестрелке во время неотложных следственных действий в Киеве, связанной с подготовкой покушения на лидера российского оппозиционного движения. В ведомстве добавили, что СБУ предотвратила теракт и что операция проходила в Днепровском районе города. Согласно материалам, в результате инцидента, по предварительным данным, трое сотрудников ГУР получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить действия участников инцидента и подчеркнул, что должны быть проведены внутренние расследования и приняты возможные кадровые решения в отношении участников происшествия. По его словам, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований должны установить все обстоятельства происшествия.

Главное управление разведки выступило со своей версией и заявило о якобы похищении бойца и стрельбе со стороны сотрудников СБУ. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в районе Березняки и продолжился утром.

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О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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