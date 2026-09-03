Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"

Руслана Заклинская
3 сентября 2026, 12:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Заместитель командира РДК, по данным СБУ, поддерживал контакты с ФСБ.
СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что 'этого не должно было произойти'
Кадры с места перестрелки в Киеве, Степан Каплунов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Заместитель командира РДК получал от ФСБ задания на ликвидацию военных
  • Фигурант признал контакты с ФСБ и сотрудничал со следствием
  • Между сотрудниками СБУ и ГУР возникла недопустимая конфликтная ситуация

Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ в Киеве произошла во время неотложных следственных действий по делу о подготовке покушения на представителя российского оппозиционного движения. Преступление по заказу ФСБ РФ планировали совершить в День Независимости Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе утверждают, что в рамках контрдиверсионной работы раскрыли контакты заместителя командира Российского добровольческого корпуса Международного легиона ГУР МОУ с представителями российских спецслужб. По информации СБУ, он должен был организовать покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который планировал приехать в Украину.

видео дня

Кроме того, согласно материалам Службы безопасности, в ходе контактов с представителями ФСБ военнослужащий получил задание на ликвидацию других военнослужащих Сил обороны Украины. За выполнение этих заданий ему обещали денежное вознаграждение.

  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція

"Благодаря упреждающей работе СБУ подготовку преступления удалось своевременно пресечь. В дальнейшем с участием указанного военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий", - сообщили в СБУ.

Фигурант признал контакты с ФСБ

В Службе безопасности заявили, что военнослужащий признал факт контактов с российской спецслужбой и предоставил соответствующую информацию. Это, по данным СБУ, позволило установить всю цепочку лиц, которые могли быть причастны к подготовке преступления.

Также правоохранители зафиксировали в телефоне фигуранта переписку с представителем ФСБ РФ. В СБУ пояснили, что в связи с признанием контактов с ФСБ и сотрудничеством со следствием меры пресечения в отношении него не применялись.

  • Контакты Каплунова с ФСБ
    Контакты Каплунова с ФСБ Фото: СБУ
  • Контакты Каплунова с ФСБ
    Контакты Каплунова с ФСБ Фото: СБУ
  • Контакты Каплунова с ФСБ
    Контакты Каплунова с ФСБ Фото: СБУ
  • Контакты Каплунова с ФСБ
    Контакты Каплунова с ФСБ Фото: СБУ

Почему произошла стрельба

В СБУ отметили, что во время проведения неотложных следственных действий по сбору и фиксации доказательств возникла конфликтная ситуация между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ, которая в результате привела к перестрелке. В спецслужбе назвали случившееся "абсолютно недопустимой конфликтной ситуацией".

"Этого точно не должно было произойти", - заявили в СБУ.

В настоящее время расследование перестрелки ведет Государственное бюро расследований. В Службе безопасности заверили, что оказывают следствию максимальное содействие для объективного и беспристрастного установления всех обстоятельств инцидента.

Была ли согласована операция между СБУ и ГУР - мнение эксперта

Генерал-майор запаса СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун в комментарии Главкому заявил, что сама операция, скорее всего, была согласована между руководством СБУ и ГУР, однако могут возникать вопросы относительно правовых рамок проведения соответствующих действий.

"Я не думаю, что это правильно. Есть Служба безопасности, есть ГБР, есть Национальная полиция, в крайнем случае - Национальная гвардия, которая обладает соответствующими полномочиями. Когда же вместо этого появляются представители боевых подразделений с оружием и начинают что-то выяснять сами - это уже совсем другая история", - сказал Ягун.

Эксперт также предположил, что причиной конфликта могла стать утечка информации об операции. Он провел параллель с ситуацией вокруг командира РДК Дениса Капустина, когда ГУР в свое время инсценировало его гибель, чтобы разоблачить российских заказчиков покушения.

Ягун добавил, что двух сотрудников СБУ, находившихся на месте, он знает лично и считает, что они могли стать жертвами провокации.

Перестрелка между СБУ и ГУР 2 сентября - что известно

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила о перестрелке во время неотложных следственных действий в Киеве, связанной с подготовкой покушения на лидера российского оппозиционного движения. В ведомстве добавили, что СБУ предотвратила теракт и что операция проходила в Днепровском районе города. Согласно материалам, в результате инцидента, по предварительным данным, трое сотрудников ГУР получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить действия участников инцидента и подчеркнул, что должны быть проведены внутренние расследования и приняты возможные кадровые решения в отношении участников происшествия. По его словам, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований должны установить все обстоятельства происшествия.

Главное управление разведки выступило со своей версией и заявило о якобы похищении бойца и стрельбе со стороны сотрудников СБУ. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в районе Березняки и продолжился утром.

Читайте также:

О персоне: Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СБУ перестрелки ГУР новости Украины стрельба в Киеве стрельба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

14:07Синоптик
Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

13:49Война
СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"

СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"

12:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Последние новости

14:07

Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

13:49

Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

13:44

"Спасибо": Ступка показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной

13:34

Строители случайно раскопали "золотой город": 22 тысячи мешков с сокровищами

13:18

Четыре сорняка могут быстро захватить участок: как от них избавитьсяВидео

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
13:07

Огородники советуют рассыпать пепел по грядкам осенью: результат удивит

13:03

Приносят удачу: какие женские и мужские имена носят долгожители

12:41

Китайский гороскоп на завтра, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

12:30

Известковый налет в ванной исчезнет за минуту: чем нужно протереть поверхности

Реклама
12:01

СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"Фото

11:56

Путин заявил о шансе закончить войну с Украиной и назвал условие

11:48

Будут как новые: секрет стирки кухонных полотенец от профессиональной уборщицы

11:48

Более 20 выстрелов: в Киеве расстреляли директора клиники репродуктологииФото

11:45

Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле застали вместе: "Встреча с легендами"

11:43

Рыбаки вытащили из Припяти 75-килограммового "монстра" длиной 2,3 метра

11:32

Федоров уходит с поста главы Запорожской ОВА и переезжает в Киев — СМИ

11:28

Осенняя ошибка с гортензиями: как не лишить сад цветов в следующем годуВидео

11:16

Потери могут достигать миллиардов: под удар РФ попал крупнейший фармсклад Украины

10:56

Гороскоп на завтра, 4 сентября: Девам — радость, Скорпионам — проблемы

10:47

Чтобы сохранить цветы до весны: когда выкапывать георгины и гладиолусы в 2026 году

Реклама
10:45

Елена Кравец вывезла детей из Киева - куда они переехали

10:24

Жизнь не будет прежней: 3 знака зодиака, которых ждет мощный прорыв

10:15

Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

10:04

РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионахФото

09:59

Новый прогноз курса доллара и евро: как изменится валютный рынок в начале сентября

09:50

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

09:48

"Скучаю по тебе": дети Виталия Кличко впервые за долгое время появились вместе

09:13

"Придется привыкать": тревожный прогноз эксперта о дневных ударах РФ по Киеву

09:00

Пиар вокруг Иванющенко: когда громкая фамилия в деле о рынке "Столичный" заменяет доказательства

08:45

Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

08:44

Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла

08:10

Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программемнение

08:06

Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

07:50

В Германии возле вокзала прогремел взрыв: пострадали двое украинцев

06:49

В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - детиФото

05:31

Удивят современных водителей: какие способы экономии топлива были популярны в СССР

05:01

Как хранить картофель осенью, чтобы он не прорастал — лайфхак от огородницы

04:32

Почему вещи пахнут затхлым после стирки: семь причин и способы устранения

04:01

Пожелтевшие наволочки засияют белизной: простой трюк уберет даже застарелые пятна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Реклама
03:33

Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему: кого ждет грандиозный прорыв

02:56

Как навсегда избавиться от полевок в саду — понадобится всего один предмет из кухниВидео

01:33

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

00:28

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

00:02

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"Видео

02 сентября, среда
23:27

Стрельба с СБУ в Киеве: в ГУР впервые отреагировали и назвали свою версию

23:02

Трамп заговорил о завершении войны в Украине: что призывал сделать

22:53

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины — у Зеленского отреагировали

22:38

Почему 3 сентября нельзя подбирать на улице деньги: какой церковный праздник

22:34

Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять