Почему 3 сентября нельзя подбирать на улице деньги: какой церковный праздник

3 сентября не советуют подбирать на улице и приносить домой чужие вещи или деньги - считается, что вместе с находкой в дом может прийти бедность и беда.

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Какой церковный праздник 3 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 3 сентября

Что можно делать 3 сентября

Что нельзя делать 3 сентября

В четверг, 3 сентября, по новому церковному календарю православные христиане чтят память святой Домны Никомидийской. Ее жизненный путь связан с отказом от язычества, принятием христианской веры и мужеством перед лицом преследований. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 сентября

Домна жила в III-IV веках, когда Римской империей правили императоры-язычники Диоклетиан и Максимиан. В молодости она находилась при императорском дворе и исполняла обязанности языческой жрицы.

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Все изменилось после того, как Домна познакомилась с христианским учением и прочитала Деяния святых апостолов. Под впечатлением от прочитанного девушка решила оставить прежнюю веру и стать христианкой.

Она тайно приняла крещение в Никомидии, после чего покинула двор и отправилась в монастырь. Однако язычники начали разыскивать бывшую жрицу.

Чтобы скрыться от преследователей, Домна переоделась в мужскую одежду, остригла волосы и поселилась в мужской монашеской обители. Некоторое время ей удавалось оставаться незамеченной, но впоследствии ее раскрыли.

Домну схватили по приказу императора и подвергли мучениям. В итоге святая погибла за исповедание христианской веры.

Верующие обращаются к святой Домне в тяжелых обстоятельствах и во время важных жизненных испытаний. Ее также просят помочь справиться с унынием, печалью и душевными переживаниями.

Что можно делать 3 сентября

В народе 3 сентября прозвали Домна Доброродная - этот день посвящают уборке в доме, во дворе и пристройках.

Считается, что сегодня нужно навести порядок повсюду и избавиться от всего ненужного - старые вещи, изношенную одежду и отслужившую утварь принято сжигать вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая. Если нет возможности сжечь, то тогда нужно выбросить. По поверью, такой обряд помогает избавиться от тяжелых мыслей и негативной энергии, освобождает место для нового и обеспечивает удачу и достаток в наступающем году. Вещи, которые еще могут пригодиться, не выбрасывают, а отдают нуждающимся.

Существует и необычный обряд со старой обувью: в старину ее развешивали на заборе, чтобы защищала дом от сглаза, а домашних животных - от нечистой силы.

Народные запреты 3 сентября:

нельзя оставлять беспорядок в доме - все лишнее, особенно мусор, нужно выбросить или сжечь;

не стоит подбирать на улице и приносить домой чужие вещи или деньги - считается, что вместе с находкой в дом может прийти бедность и беда;

лучше не выяснять отношения с родными - конфликт, начатый именно сегодня, рискует затянуться и обернуться проблемами со здоровьем.

Также в этот день не устраивают свадьбы и сватовства.

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