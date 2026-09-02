РФ ударила по Днепру ракетой-дроном "Бандероль": есть погибшие и раненые

В результате атаки были повреждены продовольственные склады торговой сети.

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Последствия удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/mykola_lukashuk

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Россия атаковала Днепр ракетой-дроном "Бандероль"

Погибли два человека

Под ударом оказались складские помещения "Ласунки"

Российские войска атаковали Днепр ракетой-дроном типа"Бандероль". По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в результате удара в городе возник пожар. Также повреждены продуктовые склады торговой сети.

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"Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр. Спасатели извлекают тело погибшего мужчины из-под завалов", - сообщил он.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

По данным мониторингового канала "еРадар", российские оккупанты атаковали Левобережный район Днепра. Под ударом, по предварительным данным, оказались складские помещения производителя мороженого "Ласунка".

Число погибших в результате российской атаки на Днепр возросло до двух человек. В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения во время удара.

"Только что скончалась женщина, получившая тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Ганжа.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что в результате атаки погибли мужчина и женщина. Он также подтвердил, что повреждены продовольственные склады торговой сети.

"Это очередной акт российского террора и удар по экономике региона. На этих складах люди ежедневно работают, чтобы продукты поступали в магазины города", - подчеркнул Лукашук.

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на 14:50 число пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр возросло до восьми. По его словам, трое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате атаки РФ также пострадали две школы и амбулатория. По меньшей мере в четырёх многоэтажных зданиях частично выбиты окна.

"В то же время повреждено здание бывшего профтехучилища, где город планировал оборудовать музыкальный и спортивный филиалы для детей. Пострадал и стадион поблизости. Коммунальщики уже приступили к уборке… Ранеными сейчас занимаются в городских больницах. У людей в основном осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Медики делают все необходимое", - рассказал он.

Возможен ли дефицит продуктов из-за атак РФ - мнение эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Телеграфу" заявил, что, несмотря на удары по логистической инфраструктуре Киева и области, угроза массового закрытия супермаркетов и тотального дефицита продуктов в столице преувеличена. По его словам, значительная часть продовольствия поступает не через крупные супермаркеты, а с сельскохозяйственных рынков и из небольших магазинов.

"Дефицита продуктов в Украине нет. Если чего-то нет в супермаркете, это всегда можно найти на сельскохозяйственном рынке или в небольшом магазинчике поблизости", - подчеркнул он.

Экономист отметил, что в настоящее время удары по логистике носят локальный характер и в основном касаются Киева, тогда как склады на западе Украины продолжают работать без изменений. В то же время Пендзин раскритиковал ритейлеров за недостаточную децентрализацию логистики.

Атаки по Украине - последние новости

Напомним, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал сформировать резерв продовольствия и питьевой воды. Он подчеркнул, что украинцам следует иметь запас на 7–12 дней для обеспечения бытовых нужд на случай угрозы повреждения логистических складов.

Как сообщал Главред, Воздушные силы ВСУ сообщили о массированной атаке российских ударных беспилотников по территории страны. Командование отметило, что во время атаки было запущено 99 ударных БПЛА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 2 сентября в столице были повреждены медицинское и учебное заведения. По меньшей мере семь человек получили ранения.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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