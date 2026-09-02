Армия РФ ударила по Одессе: повреждена инфраструктура, есть раненые

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Последствия атаки на Одессу в ночь на 2 сентября 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

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РФ атаковала Одессу баллистикой

Повреждены дома и инфраструктура

Пострадали три человека и ребенок

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удары по Одессе, есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

"Одесса под атакой врага. Повреждена инфраструктура", - написал он в Telegram в 03:00.

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По предварительным данным, есть разрушения жилых домов.

Впоследствии стало известно, что пострадали три человека. Среди них один ребёнок.

До этого Военно-воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Обновлено. Утром Лысак сообщил, что сейчас известно о 8 пострадавших, среди них один ребенок. Два человека госпитализированы.

Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. В близлежащих домах выбиты окна. Поврежденные автомобили.

Также потерпели разрушения офисные здания и два учебных заведения.

Пострадала инфраструктура.

"Специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города. На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно скорее возобновить электроснабжение. Для жителей развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь", - отметил Лысак.

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Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.

В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

В Одессе и области с вечера продолжались удары КАБами и дронами. Из-за атаки тысячи семей остались без электроснабжения. Также был поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

В Воздушных силах ВСУ раскрыли новую тактику врага

Россия существенно увеличила использование скоростных реактивных беспилотников во время атак на Украину. Киев остается одним из главных направлений таких ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Заметный рост количества таких целей начался еще в июле. Тогда россияне применили примерно в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее.

По словам Игната, проблема для ПВО заключается прежде всего в скорости и высоте полёта. Отдельные реактивные аппараты могут разгоняться примерно до 600 км/ч и лететь на высоте около 5 км. Из-за этого их не всегда могут сбить мобильные огневые группы и ПЗРК, а часть дронов-перехватчиков просто не обладает достаточной скоростью для преследования таких целей.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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