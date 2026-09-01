В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс 'Новатек-Усть-Луга'

Главное:
- ГУР нанесло удар по "Новатеку-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ
- На заводе после удара вспыхнул масштабный пожар
- Поражены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и оборудования
1 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны Украины deepstrike-операции нанесли удар по комплексу "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России.
Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, в ходе операции были поражены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование.
После удара на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
"Поражены ключевые элементы установки по переработке нефти и технологическое оборудование - на заводе, который снабжает преступную войну против Украины, вспыхнул масштабный пожар", - говорится в сообщении.
Что известно о "Новатэк-Усть-Луга"
"Новатэк-Усть-Луга" - производственно-перевалочный комплекс в Ленинградской области РФ, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Его мощность составляет почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности России и задействована для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.
Удары вглубь РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и попаданий в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.
Напомним, Силы беспилотных систем в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов РФ на аэродромах Ейск и Миллерово. По данным СБС, поражено 8 целей, в частности ЗРГК "Панцирь-С1", четыре РЛС, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть.
Кроме того, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о ракетном ударе по НПЗ"Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
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Об источнике: ГУР
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