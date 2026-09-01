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В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

Инна Ковенько
1 сентября 2026, 17:22
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Комплекс рассчитан на фракционирование и переработку около 8 млн тонн газового конденсата в год.
В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс 'Новатек-Усть-Луга'
ГУР нанесло удар по "Новатек-Усть-Луга" / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот

Главное:

  • ГУР нанесло удар по "Новатеку-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ
  • На заводе после удара вспыхнул масштабный пожар
  • Поражены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и оборудования

1 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны Украины deepstrike-операции нанесли удар по комплексу "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, в ходе операции были поражены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование.

видео дня

После удара на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

"Поражены ключевые элементы установки по переработке нефти и технологическое оборудование - на заводе, который снабжает преступную войну против Украины, вспыхнул масштабный пожар", - говорится в сообщении.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Что известно о "Новатэк-Усть-Луга"

"Новатэк-Усть-Луга" - производственно-перевалочный комплекс в Ленинградской области РФ, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Его мощность составляет почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности России и задействована для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и попаданий в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.

Напомним, Силы беспилотных систем в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов РФ на аэродромах Ейск и Миллерово. По данным СБС, поражено 8 целей, в частности ЗРГК "Панцирь-С1", четыре РЛС, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть.

Кроме того, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о ракетном ударе по НПЗ"Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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