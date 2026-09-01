Никакие не 'георгины' и не 'астры': как на украинском правильно называть осенние цветы

Вы узнаете:
- Какие названия цветов являются кальками с русского языка
- Как правильно говорить вместо "ноготки"
- Откуда в украинском языке появилось слово "жоржина"
Названия двух самых популярных осенних цветов украинцы произносят неправильно: вместо "астры" нормативной формой является "айстра", а вместо "георгины" - "жоржина". Эти и еще ряд привычных бытовых вариантов являются кальками с русского языка, которые не имеют оснований в украинской норме, сообщает Oboz.ua.
Проблема выходит за пределы двух слов. Значительная часть флористической лексики в повседневной речи воспроизводится по русской модели, хотя соответствующие растения имеют собственные устоявшиеся украинские названия - или исторические соответствия, которые до сих пор фиксируются нормой.
Семь названий, которые стоит исправить
Перечень наиболее частых ошибок компактен, и его достаточно просто запомнить. Астры правильно звучит как "айстри", подсолнухи - "соняшники", георгины - "жоржини", бархатцы - "чернобривці".
Далее в списке - роза, которую на украинском называют "троянда", и "ноготки", для которых есть два равноправных варианта: "нагідки" или "календула". Замыкает список вереск, нормативная форма которого - "верес".
Откуда произошли названия цветов "айстри" и "жоржини"
За каждым из этих названий стоит своя история заимствования. "Айстра" пришла из греческого: слово astḗr означает "звезда", и цветок получил такое название из-за формы соцветий - тонкие лепестки напоминают лучи звезды.
С "жоржиною" ситуация сложнее, поскольку ботаническое и украинское названия происходят от разных людей. В научной классификации растение зафиксировано как Dahlia - в честь шведского ботаника Андерса Даля. А вот украинское "жоржина" образовалось от имени немецкого ботаника Иоганна Готлиба Георги (Johann Gottlieb Georgi).
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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