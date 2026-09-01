Никакие не 'георгины' и не 'астры': как на украинском правильно называть осенние цветы

Семь распространённых заимствований из русского языка, которые стоит исключить из речи, и история происхождения двух самых известных осенних цветов.

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Как правильно называть осенние цветы на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какие названия цветов являются кальками с русского языка

Как правильно говорить вместо "ноготки"

Откуда в украинском языке появилось слово "жоржина"

Названия двух самых популярных осенних цветов украинцы произносят неправильно: вместо "астры" нормативной формой является "айстра", а вместо "георгины" - "жоржина". Эти и еще ряд привычных бытовых вариантов являются кальками с русского языка, которые не имеют оснований в украинской норме, сообщает Oboz.ua.

Проблема выходит за пределы двух слов. Значительная часть флористической лексики в повседневной речи воспроизводится по русской модели, хотя соответствующие растения имеют собственные устоявшиеся украинские названия - или исторические соответствия, которые до сих пор фиксируются нормой.

Семь названий, которые стоит исправить

Перечень наиболее частых ошибок компактен, и его достаточно просто запомнить. Астры правильно звучит как "айстри", подсолнухи - "соняшники", георгины - "жоржини", бархатцы - "чернобривці".

Далее в списке - роза, которую на украинском называют "троянда", и "ноготки", для которых есть два равноправных варианта: "нагідки" или "календула". Замыкает список вереск, нормативная форма которого - "верес".

Откуда произошли названия цветов "айстри" и "жоржини"

За каждым из этих названий стоит своя история заимствования. "Айстра" пришла из греческого: слово astḗr означает "звезда", и цветок получил такое название из-за формы соцветий - тонкие лепестки напоминают лучи звезды.

С "жоржиною" ситуация сложнее, поскольку ботаническое и украинское названия происходят от разных людей. В научной классификации растение зафиксировано как Dahlia - в честь шведского ботаника Андерса Даля. А вот украинское "жоржина" образовалось от имени немецкого ботаника Иоганна Готлиба Георги (Johann Gottlieb Georgi).

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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